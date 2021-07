SW-Motech PRO Travelbag Die Größte kommt zum Schluss

65 Liter Volumen Gepäck fasst die Motorradhecktasche PRO Travelbag. Sie besteht aus 1680 D Ballistic Nylon – schon der Name klingt robust. Befestigt wird die Tasche mithilfe der von SW-Motech patentierten Zurrhaken an vier Punkten – einfach einhängen und festziehen. "Die überschüssige Gurtlänge kann mit einem Klettverschluss am Gurt gesichert werden. So kann die Tasche an verschiedenen Motorrädern zum Einsatz kommen und die Gurtlänge entsprechend angepasst werden.", so der Hinweis von SW-Motech. Die Unterseite ist zudem noch rutschfest und sorgt zusätzlich für festen Halt auf dem Soziussitz.

Hauptfach, 2 Seitenfächer, 3 Netzfächer

Die PRO Travelbag-Hecktasche kommt mit einem großen Hauptfach und zwei Seitenfächern. Integrierte Netzfächer mit Reißverschluss ermöglichen die sinnvolle Aufteilung des Gepäcks – zwei dieser Fächer befinden sich auf der Innenseite des Deckels, ein weiteres befindet sich im darunter liegenden Deckel zum Hauptfach.

Wassereintritt ist kein Thema

Die wasserabweisende Innenbeschichtung, ein überlappender Deckel und wasserdichte Reißverschlüsse an der Seite sollen weitgehend verhindern, dass Wasser eintritt. Zusätzlich bietet aber auch die mitgelieferte wasserdichte Innentasche Witterungsschutz. Für bessere Sichtbarkeit sorgen reflektierende Aufsätze. An der Ober- und Vorderseite hält die Hecktasche auch noch Aufsätze bereit, an denen Zusatztaschen befestigt werden können. Und ein Schultergurt funktioniert sie ruckzuck um zur Reisetasche. Aber auch ohne Gurt lässt sie sich dank drei stabiler Tragekurte hochhieven. Die stabilen Verschlüsse sollen sich außerdem auch gut mit Motorradhandschuhen bedienen lassen.

Die PRO Travelbag ist von SW-Motech mit ihrer universellen Passform und konisch geformten Unterseite über 400 Motorrad-Modellen zugewiesen und ab sofort im Webshop des Zubehörspezialisten für 280 Euro verfügbar.

Fazit

Nicht nur das Fassungsvermögen und die einfache Verzurrung sind bei der PRO Travelbag hervorzuheben. Durch ihren stabilen Aufbau dürfte sie auch dann weder Form noch Halt verlieren, wenn sie nicht randvoll gepackt ist. So könnte die eine Hecktasche sowohl fürs kleine Wochenende also auch für den großen Urlaub genutzt werden.