Wunderlich Auspuffdeflektor Gonzzoo Kein Dröhnen mehr mit montierten Koffern an der GS

Bei dem niederfrequenten Dröhnen von mit Koffern ausgestatteten BMW R 1250 GS und R 1200 GS spricht Wunderlich von einem "Punkt, der stets thematisiert wird". Besonders im Teil- und Vollastbetrieb bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 130 km/h sei das Dröhnen wahrnehmbar. "Einige Fahrer berichten, dass das Geräusch auf längeren Strecken Unwohlsein auslösen kann.", so Wunderlich, weshalb sich der BMW-Zubehörspezialist nun um das Anliegen vieler Kunden kümmert.

Radhaus und Kofferinnenseite als Resonanzraum

Abhilfe soll jetzt der Auspuffdeflektor Gonzzoo schaffen. Zu Beginn der Entwicklung musste Wunderlich erst einmal herausfinden, wo das Dröhnen entsteht. Als Resonanzraum konnten die Entwickler den Bereich der Kofferinnenseiten und das hintere Radhaus ausfindig machen. Macht Sinn, denn in diesen Bereich ragt auch der der rechts montierte Endschalldämpfer hinein. So wird der Schalldruck, der am Endtopf entweicht, in dem beschriebenen Resonanzraum verstärkt.

Wunderlichs Lösung: den Schalldruck und den Abgasstrom des Endschalldämpfers um- oder ableiten. Und darum kümmert sich der Deflektor. Aus Edelstahl gefertigt, lenkt er den Schalldruck um und schirmt nach oben und zur Seite ab, macht die beiden GS-Modelle – auch die Adventure-Varianten – aber auch für die Umgebung etwas leiser. Außerdem sorgt der Deflektor auch dafür, dass sich der rechte Koffer am Motorrad weniger aufheizt.

Der Wunderlich Gonzzoo ist klein und soll nicht viel Platz in Anspruch nehmen. Unterwegs soll man ihn dank der Federspanner jederzeit montieren oder demontieren und überall flexibel einsetzen können.

Auspuffdeflektor mit ABE für 79,90 Euro

Messungen des TÜV Rheinlands zur Erteilung der ABE sollen belegen, dass die zulässigen Grenzwerte der Schalldruckpegel der originalen Auspuffanlage nicht verändert werden. "Der Abschluss des Verwaltungsakts beim KBA, der die offizielle Erteilung der ABE für die BMW R 1250 GS (inkl. Adventure) und die BMW R 1200 GS LC (inkl. Adventure) abschließt, ist zeitnah zu erwarten.", so die Information von Wunderlich.

Wunderlich wird den Auspuffdeflektor Gonzzoo ab Februar für alle BMW R 1200 GS und R 1250 GS LC sowie die jeweiligen Adventure-Modelle zum Preis von 79,90 Euro anbieten. Der Deflektor ist für den originalem Endschalldämpfer konzipiert.

Fazit

Mit dem Auspuffdeflektor Gonzzoo reagiert Wunderlich auf die Bedürfnisse seiner Kunden, beziehungsweise auf die GS-Fahrer unter ihnen. Nie wieder "Unwohlsein" – zumindest keines, das bei manchen vom Dröhnen der GS mit Koffern verursacht wird.