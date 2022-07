Wunderlich Kühltasche Passgenau für den Tankrucksack

Sommerloch-Thema? Klar. Aber was für eins! Passender könnte es Wunderlich bei diesen Temperaturen nicht treffen. Die Kühltasche kostet 19,90 Euro und soll in zahlreiche Wunderlich-Gepäcklösungen passen, wie beispielsweise in die Elephant-Tankrucksäcke, Sitzbank- und Heckträger-Taschen oder auch in Topcase- oder Koffer-Top-Taschen.

Circa 6 Liter Fassungsvermögen

Die Wunderlich Kühltasche besteht außen aus stabilem 600d-Polyester und ist innen mit Alukaschierung ausgekleidet. Sie ist komplett PVC-frei und für Lebensmittel geeignet. Ausgestattet ist sie mit zwei Handgriffen und einem Zwei-Wege-Reißverschluss, mit dem das Hauptfach geöffnet, beziehungsweise verschlossen wird. Außen ist zudem noch eine flache Vortasche angebracht.

Die Wunderlich-Kühltasche misst 25 Zentimeter in der Länge, ist 16 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch. Das Fassungsvermögen liegt laut Hersteller bei circa 6 Liter.

Fazit

Hört sich wirklich nach einer Sommerloch-Meldung an. Wer aber im Sommer regelmäßig mit dem Motorrad unterwegs ist, hat vielleicht auch schonmal das Gesicht verzogen, als er die warme Limoflasche ansetzte, die beim vorletzten Stopp noch schön kühl war.