Die Kinderkombi Breno ist nicht nur in ihrem Namen und der Optik, sondern auch in der Funktionalität an die reguläre Breno angelehnt. Natürlich ist die aus 450 D Polyester-Gewebe gefertigte Kombi mit ihrer Humax-Klimamembrane wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv. Mit dem herausnehmbaren Thermofutter ist die Kombi auch auf verschiedenste Temperaturen anpassbar. Ein Netzinnenfutter sichert eine ausreichende Belüftung. Beim Thema Sicherheit setzt die Breno-Kids-Kombi neben reflektierenden Elementen auf Protektoren an Schulter und Ellbogen sowie am Knie. Hüft- und Rückenprotektoren sind jeweils nachrüstbar.

Foto: Büse

Die Breno-Jacke verfügt zudem über eine Weitenverstellung an den Ärmeln, der Taille und der Hüfte. Kleinutensilien finden in vier Außentaschen Platz. Die Hose mit Weitenverstellungen an Taille und Beinabschlüssen bietet zwei Taschen. Jacke und Hose lassen sich mit einem umlaufenden Reißverschluss verbinden.

Angeboten werden Jacke und Hose in den Größen 116, 128, 140, 152, 164 und 176. Der Preis für die Büse Breno Kids Jacke liegt bei 129,95 Euro, die Breno Kids Hose wird für 109,95 Euro offeriert.