Der neue Büse Damenstiefel D50 punktet mit einem besonders schmalen Schnitt und damit mit einer guten Passform für den schlanken Fuß. In Punkto Sicherheit bringt der D50 Knöchel-, Zehen- und Fersenverstärkungen sowie einen Schienbeinschutz aus Kunststoff mit. An der Ferse ist zudem ein Reflektor angebracht. Polster an Schaft, Ferse und Spann sowie eine Wadenweitenverstellung per Klettverschluss garantieren zudem hohen Komfort. Dazu gibt es ein atmungsaktives Netzinnenfutter. Der Einstieg erfolgt über einen seitlichen Reißverschluss, der oben abgedeckt ist. Die Schafthöhe gibt Büse mit etwa 25 Zentimetern an.

Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv

Wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv macht den D50-Damenstiefel die eingearbeitete, dreilagige Hipora-Membran. Zudem ist das Leder wasserabweisend und PU-beschichtet. Die Gummissohle ist öl- und benzinresistent sowie schnittfest.

Zu haben ist der Büse D50 Damenstiefel in Größen von 36 bis 42. Als Preis werden 149,95 Euro genannt.