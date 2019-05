Die neue Textiljacke Downtown von Büse ist aus strapazierfähigem 600-D-Polyester-Gewebe mit Materialdopplungen an Schulter und Ellbogen und einem atmungsaktiven Netzinnenfutter gefertigt. Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv wird die Downtown-Jacke durch eine eingearbeitete Humax-Klimamembran. Ein entnehmbares Stepp-Innenfutter hält den Fahrer bei Bedarf warm. An den Hüften und den Ärmeln gibt es Weitenverstellungen. Die Kapuze ist abnehmbar. Stretcheinsätze an der Schulter sollen zudem höchste Bewegungsfreiheit garantieren.

Tarnjacke ab rund 200 Euro

Zudem verfügt die Downtown-Jacke über zwei Außen- und zwei Innentaschen und einen Komfortkragen mit Neoprenabschluss. Für Sicherheit sorgen entnehmbare Protektoren an Schulter und Ellbogen, ein SAS-TEC-Rückenprotektor kann nachgerüstet werden. Des Weiteren sind unauffällige Reflektoren an den Oberarmen eingearbeitet, die strahlen, sobald sie angeleuchtet werden.

Zu haben ist die neue Büse Downtown-Textiljacke in den Größen von S bis 5XL. Als Preis nennt Büse 199,95 Euro.