Büse Kingman Bomberjacke fürs Motorrad Endlich fahren wie in Top Gun

Der Wunsch wie Tom Cruise in Bomberjacke zu fahren und der nach der eigenen Sicherheit lagen immer im bösen Streit. 2022 könnte sich das ändern: Büse bringt eine Bomberjacke mit abriebfesten Kevlar-Fasern auf den Markt und vergisst dabei nicht einmal die ikonische "Remove before Flight"- Fahne an der Oberarmtasche anzubringen.

Büse Kingman Bomberjacke

Womöglich, aber das sind gezählte Erbsen, ist das Wort Bomberjacke im März 2022 aus vielen Gründen längst überholt. Jedoch: Es schürt die Glut des Gestrigen und die wärmt bekanntlich sehr wohlig, selbst wenn man(n) nicht an Tom Cruise denkt. Egal. Büse zeigt mit der Kingman einen klassischen Blousson-Schnitt mit den markanten Strickbündchen an Hüfte, Ärmel und Nacken. Das Obermaterial ist Polyamid und nicht abriebfest. Darunter liegt eine Lage Kevlar von Dupont, die die Schutzwirkung herstellt. Nach innen soll ein Futter aus Polyester Tragekomfort geben. In den Ellenbogen und Schultern sind Protektoren, am Rücken kann nachgerüstet werden. Büse bietet die Kingman Bomberjacke für Herren in den Größen 48 bis 64, für Frauen in 34 bis 46 in den Farben Schwarz und Oliv (nur Herren) an. Der Preis liegt bei 179,95 Euro.

