Neuvorstellung Moto11 Karo-Cotton Textilhemd Neues Karohemd für Damen und Herren

Lässiger Look gepaart mit zahlreichen Features, die im Falle eines Sturzes für genügend Schutz sorgen sollen – damit wirbt Büse in der offiziellen Pressemitteilung zum hier vorgestellten Karohemd von Moto11. Moto11 spendiert dem sogenannten Karo-Cotton Textilhemd Kevlar-Innenfutter und Protektoren an den Schultern und den Ellbogen. Ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden, ist im Lieferumfang allerdings nicht enthalten.

Erhältlich für Damen und Herren

Das Obermaterial des Hemds, welches zumindest bei leichten Regenschauern wasserabweisend sein soll, ist zu 100 Prozent aus Baumwolle gefertigt. Das mit Kevlarfasern verstärke Netzinnenfutter ist atmungsaktiv, was sich besonders bei sehr heißen Temperaturen als nettes Feature erweisen dürfte. Für zusätzliche Abkühlung sollen Belüftungsöffnungen an der Brust sorgen. Unter der Druckknopfleiste befindet sich ein Reißverschlusssystem, mit dem sich das Hemd schließen lässt. Kleinere Gegenstände können in insgesamt vier Außentaschen verstaut werden. Zudem gibt es im Innenraum ebenfalls zwei Taschen. Das Moto11 Karohemd gibt es prinzipiell in zwei Varianten, einer für Damen und einer für Herren.

Büse. Das neue Büse-Karohemd ist ab 199,95 Euro zu haben.

Männliche Motorradfahrer können dabei zwischen drei Farben wählen: Rot, Grün und Grau. Die Version für Damen, die es in den Größen 36 bis 48 gibt, wird dagegen ausschließlich in Rot angeboten. Herren haben die Wahl zwischen den Größen S bis 7XL. Beim Preis ruft Bekleidungsspezialist Büse, welches den Vertrieb des Hemds für Deutschland übernimmt, prinzipiell 199,95 Euro auf. Das Moto11-Karohemd in den Größen 6XL und 7XL kostet etwas mehr und ist für 219,95 Euro zu haben.

Fazit

Das neue Karohemd von Moto11 dürfte sich vor allen Dingen für Motorradfahrer eignen, die ihr Motorrad auch für kurze Strecken, beispielsweise für den nächsten Ausflug in die Eisdiele, verwenden und dabei möglichst lässig aussehen möchten.