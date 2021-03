Büse Nardo III Textiljacke Im sportlich kurzen Schnitt

Das Kevlar-Stretch-Material sorgt nicht nur für hohe Abriebfestigkeit, es ist auch weich, elastisch und atmungsaktiv. Zusätzlich punktet die Büse Nardo III-Jacke mit einer herausnehmbaren Klimamembran, die die Jacke wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv macht.

In Sachen Sicherheitsausstattung setzt die Nardo III neben Sicherheitsnähten auf Protektoren an Schultern und Ellbogen. Ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit. Zu den funktionalen Details zählen mit Reißverschlüssen versehene Belüftungsöffnungen an der Vorderseite, den Ärmeln und dem Rücken. Für einen komfortablen Halsabschluss sorgt ein Neoprenkragen. Die Passform lässt sich über Verstellriegel an Bund und Ärmeln anpassen.

Büse

Sechs Außen- und zwei Innentaschen nehmen Kleinutensilien auf. Für eine perfekte Anbindung an eine passende Hose sorgt ein umlaufender Verbindungsreißverschluss.

Zu haben ist die Büse Textiljacke Nardo III ausschließlich in der Farbe Schwarz. Das Größenangebot reicht von 48 bis 64. Der Preis liegt bei 329,95 Euro.