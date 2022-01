Büse Tourenjacke Highland II Die sollte wirklich jedem passen

Zu klein, zu groß, zu schmal, zu breit, zwickt hier, schlabbert da – Bekleidungsspezialist Büse bringt mit der Textil-Tourenjacke Highland II ein Angebot, das mit seinem 37 Größen umfassendem Portfolio eigentlich für jeden das richtige Modell bereithalten sollte.

Büse Innenfutter und Membran sind jetzt in einer Jacke kombiniert.

Detail-Upgrades und neues Innenjacken-Konzept

Gänzlich neu ist die Tourenjacke Highland II nicht, dafür wurde sie zur Saison 2022 aber überarbeitet. Büse bietet eine neue Farbauswahl, verspricht eine verbesserte Belüftung und zudem soll die Highland II mit neuen größeren Taschen eine bessere Passform haben. Völlig neu ist das Futter der Textiljacke. Büse wechselt hier vom 3-in-1- zu einem 2-in-1-Konzept. Dabei ist das Futter jetzt fest mit der entnehmbaren Membran verbunden, was ebenfalls der Passform zugutekommen soll.

Geblieben sind die herausnehmbaren Protektoren an Schultern und Ellbogen. Der empfehlenswerte Rückenprotektor muss aber immer noch selbst nachgerüstet werden. Beim Obermaterial setzt Büse auf Tactel in Kombination mit Ripstop und Materialverstärkungen aus Hitena. Die herausnehmbare Membran-Innenjacke schützt vor Wind, Wasser und ist Atmungsaktiv. Im Frontbereich gibt es eine zusätzliche Isolierung. Der Kragen schließt mit Neopren ab, an Brust, Ärmel und Rücken gibt es regulierbare Belüftungsöffnungen, Taille, Bund und Ärmel lassen sich in der Weite verstellen. Um die Jacke mit einer Hose zu verbinden steht an der Innen- und an der Außenjacke ein Verbindungsreißverschluss bereit. Kleinutensilien nehmen acht Außentaschen auf – eine davon auf dem Rücken, zwei davon wasserdicht. Zwei Innentaschen erweitern das Stauraum-Angebot.

Für Herren gibt es die Tourenjacke in fünf Farbkombinationen und 24 verschiedenen Größen von 48 bis 64, von 7XL bis 12XL, von 28 bis 32 sowie von 98 bis 110. Für Damen sind drei Farben und Größen von 34 bis 58 verfügbar. Die Jacke kostet 269,95 Euro.

Fazit

Büse bietet mit der Highland II eine aufgefrischte Textil-Tourenjacke mit Membran, die mit 270 Euro erschwinglich ist, fast alles bietet, was man braucht und dabei ein Größenangebot offeriert, bei dem jeder ein passendes Modell finden sollte.