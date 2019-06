Die neue smarte Airbag-Weste ist die Erste des italienischen Anbieters, die über oder unter jeder anderen Jacke getragen werden kann. Eine Verbindung zum Motorrad um den Airbag auszulösen, ist nicht notwendig. Das erledigt ein integriertes, smartes Steuermodul.

Schutzwirkung wie 7 Protektoren

Das Gehirn des Auslösemechanismus wird von einem Algorithmus gesteuert, der über sieben angeschlossene Sensoren 1.000 Mal in der Sekunde Daten erhebt und abgleicht und beim Überschreiten bestimmter Schwellenwerte die Airbagauslösung einleitet. Aktiviert wird der Airbag bei Rutschen, Abwurf, Zusammenstoß mit einem Hindernis oder einem anderen Fahrzeug sowie bei Auffahrunfällen. Der Algorithmus reagiert aber auch bei einem Aufprall bei stehendem Fahrzeug. Aufgeblasen werden Elemente vor der Brust sowie im Rücken. Die Schutzwirkung soll dabei sieben festen Level 1-Protektoren entsprechen und deckt zudem eine noch größere Fläche ab.

Foto: Dainese

Da kein fester Protektor eingebaut ist, soll sich die Weste angenehm tragen und bei Nichtgebrauch klein zusammenfalten lassen. Zudem ist die Weste winddurchlässig und wetterfest, so dass sie bei jeder Witterung auch über der Jacke oder der Kombi getragen werden kann. Die integrierte Batterie der Steuerung erlaubt eine Einsatzzeit von 26 Stunden. Danach kann die Batterie per USB-Port wieder aufgeladen werden.

Ab Juli ab 600 Euro

Nach einer Airbag-Auslösung muss die Weste zu einem autorisierten Händler gebracht werden, wo der innere Shield ohne komplexe Eingriffe oder lange Wartezeiten einfach ausgetauscht werden kann. Zu haben ist die neue D-Air-Weste in sechs verschiedenen Größen in speziellen Damen- und Herrenschnitten. In den Handel kommt die Dainese D-Air-Weste ab Juli zu Preisen ab rund 600 Euro.