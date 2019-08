Gaerne SG 10 ausprobiert Supermoto-Motorradstiefel

Was zählt beim Sportstiefel? Natürlich der Schutz! Wir finden allerdings, dass auch ein gerüttelt Maß an Tragekomfort eine überaus sinnvolle Sache ist. Denn wenn die Füße schmerzen, ist der Spaß leider allzu schnell vorbei.

Verarbeitung und Qualitätsanmutung top

Mit dieser Überlegung im Hinterkopf haben wir den speziell für den Supermoto-Einsatz konstruierten Gaerne SG 10 bei der Präsentation der KTM 690 SMC-R ausprobiert – und für gut befunden! Vibram-Sohlen mit auswechselbaren Schleifern an Ferse und Ballen ermöglichen den typischen Sumo-Fahrstil. Kunststoffprotektoren an Knöchel, Ferse und Schienbein versprechen – zusammen mit einer sehr stabilen Konstruktion – angemessenen Schutz, ohne dass der SG 10 übertrieben steif oder schwer wäre.

Hersteller Der Gaerne SG 10 eignet sich insbesondere für Supermoto-Fahrer.

So bleibt eine angemessene Bewegungsfreiheit übrig, bei zugleich überzeugendem Sicherheitsgefühl. Vor allem gefallen Passform und Tragekomfort: Eine weiche Polsterung im Knöchelbereich umfasst sicher und dennoch angenehm, die härtere Polsterung am Schaft verhindert Druckstellen der robusten und verstellbaren Alu-Schnallen. Verarbeitung und Qualitätsanmutung des Stiefels sind top. Der Gaerne SG 10 fällt etwas kleiner aus, wir trugen im Test eine Nummer größer als sonst in Straßenschuhen.

Positiv aufgefallen: Sicherheit, Passform, Komfort, Verarbeitung

Negativ aufgefallen: Deutlich teurer als die meisten Konkurrenten

Größen: 39 bis 49

Preis: 459,90 Euro

MOTORRAD-Urteil: 4,5 Sterne von möglichen 5

Fazit

Der Gaerne SG 10 überzeugte im ersten Test mit guten Ergebnissen in Sachen Sicherheit, Passform, Komfort und Verarbeitung. Mit 459,90 Euro kostet er allerdings deutlich mehr als andere Konkurrenzprodukte.