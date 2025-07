63.000 Euro für Ducati 996 SPS: Edel-Duc in der Kiste verkauft

Es liegt nicht an der Kiste allein. Der hohe Preis dieser Ducati 996 SPS resultiert neben dem neuwertigen Zustand vor allem aus dem Kontext der 916er-Baureihe: Sie war limitiert, exklusiv und 1999 schon teuer. Damals kostete die SPS 49.990 D-Mark, was inflationsbereinigt heute 41.000 Euro wären.

Übrigens Ducati bot die 996 SPS von 1999 bis 2001 nur in Europa an und erst ab dem Baujahr 2000 hatte sie eine Gabel von Öhlins.

Lohn der Mühen: 1999 fuhr Carl Fogarty die 996 zum WM-Titel der Fahrer mit 128 Punkten Vorsprung auf Colin Edwards mit Honda. Ebenso ging die Konstrukteurswertung in diesem Jahr an Ducati.

Nur 2 Kilometer für 63.000 Euro – aber nicht perfekt

Nur 2 Kilometer zeigt der Tacho dieser Ducati 996 SPS von 1999 – also noch mit Showa-Gabel –, die von 1999 bis 2024 beim ersten Käufer in Schweden in ihrer Transportkiste ruhte. 2024 fand sie ihren Weg nach Italien, wo sie im Juli 2025 verkauft wurde. Heftiger Preis: 63.000 Euro. Dafür inklusive des Race-Kits, bestehend aus Endtöpfen von Termignoni und dem EPROM. So konnte die nicht straßenzugelassene Leistung auf 129 PS steigen.