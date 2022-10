HJC-Neuheiten für 2023 Helme, Dekore und Intercoms

Zunächst bekommt die beliebte RPHA Serie Zuwachs in Form von drei Modellen mit der gleichen Schale. Bei der wollen die Südkoreaner an der Aerodynamik gefeilt und die Stoßfestigkeit durch das neue, PIM EVO genannte Schalenmaterial verbessert haben. Freude an schönem Wetter soll zudem die neu gestaltete, dreistufig einstellbare Sonnenblende machen. Erhältlich ist die zweite RPHA Generation als Integral- (RPHA 71), Klapp- (RPHA 91) oder Jethelm (RPHA 31) in HJC-typisch großer Auswahl bei Designs und Farben.

HJC RPHA 71 2023

HJC

Premium Integrated Matrix / P.I.M EVO: Verstärkungsmaterialien mit Carbon-Aramid-Hybrid und Naturfasern, verbesserte Stoßfestigkeit, geringes Gewicht und mehr Komfort.

Aerodynamisches Design der Schale reduziert den Luftwiderstand und sorgt für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.

Optimale Frischluftzufuhr: 4 Einlässe und 4 Auslässe.

Pinlock vorbereitetes HJ-40 Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratz-Beschichtung.

Neuer Verschluss und neues Visier, einfaches Anbringen/Abnehmen, reibungslose Bedienung des Visiers.

Visierverriegelung mit Druckentriegelung für mehr Sicherheit und Komfort.

Einstellbare 3-stufige Sonnenblende für optimale Positionierung, stark getönt montiert.

Feuchtigkeitsabweisendes, antibakterielles Gewebe fürs Innenpolster.

Kopf- und Wangenpolster: herausnehmbar und waschbar.

Smart HJC 21B & 50B vorbereitet.

Größen: XS – 2XL.

Preise: 479,90 Euro bis 549,90 Euro.

HJC RPHA 91 2023

HJC

Premium Integrated Matrix / P.I.M EVO: Verstärkungsmaterialien mit Carbon-Aramid-Hybrid und Naturfasern, verbesserte Stoßfestigkeit, geringes Gewicht und mehr Komfort.

Aerodynamisches Design der Schale reduziert den Luftwiderstand und sorgt für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.

Optimale Frischluftzufuhr: 5 Einlässe und 7 Auslässe.

Für Pinlock vorbereitetes HJ-37 Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratz-Beschichtung.

Neuer Verschluss und neues Visier, einfaches Anbringen/Abnehmen, reibungslose Bedienung des Visiers.

Einstellbare 3-stufige Sonnenblende für optimale Positionierung, stark getönt montiert.

Feuchtigkeitsabweisendes, schnell trocknendes, antibakterielles Gewebe fürs Innenpolster.

Kopf- und Wangenpolster: herausnehmbar und waschbar.

Smart HJC 21B & 50B vorbereitet.

Größen: XS – 2XL.

Preise: 549,90 Euro bis 629,90 Euro.

HJC RPHA 31 2023

HJC

Premium Integrated Matrix / P.I.M EVO: Verstärkungsmaterialien mit Carbon-Aramid-Hybrid und Naturfasern, verbesserte Stoßfestigkeit, geringes Gewicht und mehr Komfort.

Aerodynamisches Design der Schale reduziert den Luftwiderstand und sorgt für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.

Optimale Frischluftzufuhr: 2 Einlässe und 4 Auslässe.

Für Pinlock vorbereitetes HJ-39 Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratz-Beschichtung.

Neuer Verschluss und neues Visier, einfaches Anbringen/Abnehmen, reibungslose Bedienung des Visiers.

Visierabweiser verringert den Geräuschpegel und die Windturbulenzen.

Visierhalter reduziert Lärm und Zugkräfte und hält das Visier fest.

Einstellbare 3-stufige Sonnenblende für optimale Positionierung, stark getönt montiert.

Feuchtigkeitsabweisendes, schnell trocknendes, antibakterielles Gewebe fürs Innenpolster.

Kopf- und Wangenpolster: herausnehmbar und waschbar.

Smart HJC 21B & 50B vorbereitet.

Größen: XS – 2XL.

Preis: 429,90 Euro.

Neben den neuen Premiumprodukten erweitert HJC das Portfolio um zusätzliche Optionen für preisbewusste Kunden und Retrofans. Die beiden preisgünstigen Integralhelme I 71 und C 10 werden durch den stylishen V10 im Retrolook und den klassischen V31 Jethelm ergänzt. Außerdem bietet HJC mit der Neuauflage des hauseigenen Kommunikationssystems eine perfekt in die neuen Helme integrierte Intercom-Lösung an. Sie besteht aus einer getrennten Bedien- und Haupteinheit, basiert technisch auf Senas 50S/50R-Modellen und unterstützt die Mesh Intercom 2.0 Technologie.

HJC I 71 2023

HJC

Fortschrittliche Polycarbonat-Verbundschale: Leichtes Gewicht, hervorragende Passform und verbesserter Komfort.

ACS Advanced Channeling Lüftungssystem: Vollständiger Luftstrom von vorne nach hinten leitet Wärme und Feuchtigkeit aus dem Helm.

Für Pinlock vorbereitetes HJ-38 Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratz-Beschichtung.

Neuer Verschluss und neues Visier, einfaches Anbringen/Abnehmen, reibungslose Bedienung des Visiers.

Visierverriegelung mit Druckentriegelung für mehr Sicherheit und Komfort.

Einstellbare 3-stufige Sonnenblende für optimale Positionierung, stark getönt montiert.

Feuchtigkeitsabweisendes und schnell trocknendes Innenpolster.

Kopf- und Wangenpolster: herausnehmbar und waschbar.

Smart HJC 21B & 50B vorbereitet.

Größen: XS – 2XL.

Preise: 229,90 Euro bis 269,90 Euro.

HJC C 10 2023

HJC

Fortschrittliche Polycarbonat-Verbundschale: Leichtes Gewicht, optimale Passform und verbesserter Komfort.

ACS Advanced Channeling Lüftungssystem: Vollständiger Luftstrom von vorne nach hinten leitet Wärme und Feuchtigkeit aus dem Helm.

Für Pinlock vorbereitetes HJ-34P Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratz-Beschichtung.

Um 10 mm vergrößertes Sichtfeld.

Feuchtigkeitsabweisendes und schnell trocknendes Innenpolster.

Kopf- und Wangenpolster: herausnehmbar und waschbar.

Aussparungen für Bluetooth-Kommunikation.

Größen: Kindergrößen (3XS-2XS) // XS-2XL.

Preise: 109,90 Euro bis 129,90 Euro.

HJC V 10 2023

HJC

Fortschrittliche Fiberglas-Verbundschale: Leichtes Gewicht, optimale Passform und Komfort.

ACS Advanced Channeling Lüftungssystem: Vollständiger Luftstrom von vorne nach hinten leitet Wärme und Feuchtigkeit aus dem Helm.

Für Pinlock vorbereitetes HJ-41 Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratz-Beschichtung.

Das brandneue EASY-Befestigungssystem ermöglicht einen einfachen und sicheren Austausch des Visiers ohne Werkzeug.

Feuchtigkeitsabweisendes und schnell trocknendes Innenpolster.

Kopf- und Wangenpolster: herausnehmbar und waschbar.

Emergency Kit (Wangenpolster) ermöglicht schnelles und sicheres Entfernen in einer Notsituation.

Smart HJC 10B und 20B vorbereitet.

Größen: XS – 2XL.

Preise: 329,90 Euro bis 369,90 Euro.

HJC V 31 / V 31 Carbon 2023

HJC

V 31 Carbon: Extrem leichte und komfortable Carbonfaser-Außenschale überzeugt auch mit hoher Stoßfestigkeit.

V 31: Fortschrittliche Fiberglas-Verbundschale: Leichtes Gewicht, optimale Passform und Komfort.

IS-10 Visier: Bietet 99 Prozent UV-Schutz, Anti-Kratzer-Beschichtung, stark getönt montiert.

Optimierte Sicht mit 3 Stufen-Einstellungen.

Feuchtigkeitsabweisendes und schnell trocknendes Innenpolster.

Kopf- und Wangenplster: herausnehmbar und waschbar.

Aussparungen: Für Bluetooth-Kommunikation.

Brillenband.

Größen XS – 2XL.

Preis V 31 Carbon: 329,90 Euro.

Preise V 31: 199,90 Euro bis 229,90 Euro.

Kommunikationssystem Smart HJC 2. Generation 2023

HJC

HJC 50B: Premium-Bluetooth-Kommunikationssystem 50B im All-in-One-Design.

Vollständige Integration in den Helm.

Optimale Gewichtsverteilung.

MESH-Intercom und 4-Wege-Bluetooth-Funktionalität.

Weitere Features: Audio-Multitasking, Klangeinstellungen, erweiterte Geräuschunterdrückung.

Preis: 349,90 Euro.

HJC 21B: Standard-Bluetooth-Kommunikationssystem

Optimale Integration bei 21B-kompatiblen HJC-Helmen.

Basierend auf BT 5.1 Low-Power-System.

Sprechzeit über 22 Stunden.

Preis: 218,90 Euro.

4-Wege-Bluetooth-Gegensprechfunktion.

Neue Designs für F 70, I 50, RPHA 1 und RPHA 11

Neben den komplett neuen Produkten frischt HJC einige bestehende Modelle mit neuen Designs auf.

HJC

Weitere Informationen und alle neuen Designs und Dekore auf der HJC Homepage.

Fazit

Mehr als nur Helme, neue Farben und Dekors. HJC erweitert und modernisiert das Produktsortiment für 2023. Damit ist HJC gut und breiter denn je aufgestellt.