iXS Classic AR Jeans Clarkson Motorradjeans mit Schlag- und Abriebschutz

Motorradjeans erfreuen sich bei Bikern nicht erst seit gestern großer Beliebtheit. Vor allem die Alltagstauglichkeit dürfte den meisten Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen gut gefallen. Mit der Classic AR Jeans Clarkson nimmt iXS nun eine neue Motorradjeans ins Angebot, die für Damen und Herren zu haben ist und neben der gelungenen Optik auch mit zahlreichen Sicherheitsfeatures punkten möchte.

Stretchfähiges Material sorgt für guten Sitz

Die Classic AR Jeans Clarkson besteht aus einem stretchfähigen Material, was sich positiv auf die Passform der Hose auswirken dürfte. Beim Obermaterial setzt iXS auf 98 Prozent Baumwolle und 2 Prozent Elasthan. Dabei soll die neue iXS-Jeans innen an der Gesässpartie sowie im Oberschenkel- und Kniebereich mit einem extrem abriebfesten und hitzeresistenten Aramid Gewebe verstärkt worden sein. Das Innenfutter besteht aus 100 Prozent Polyester. Die Knieprotektoren lassen sich in der Höhe stufenlos verstellen. Hüftprotektoren, die auf Wunsch entnommen werden können, sollen im Fall eines Sturzes für zusätzlichen Schutz sorgen.

iXS. Die neue iXS-Motorradjeans ist ab 149,95 Euro zu haben.

iXS spendiert der sogenannten "Stone Washed"-Jeans insgesamt fünf Taschen, in denen sich kleinere Gegenstände, beispielsweise ein Smartphone oder der Schüsselbund, verstauen lassen. Laut eigenen Aussagen hat iXS über zwei Jahre an Entwicklungsarbeit in die neue Jeans gesteckt. 149,95 Euro möchte der Bekleidungsspezialist aus der Schweiz für die Classic AR Jeans Clarkson haben. Interessenten können zwischen den folgenden Größen wählen:

Damen

W26L34

W28L32

W28L34

W30L32

W30L34

W32L32

W32L34

W34L34

W36L34

W38L34

Herren

W30L30

W30L32

W32L30

W32L32

W32L34

W34L32

W34L34

W36L32

W36L34

W36L36

W38L34

W38L36

Fazit

Wer auf der Suche nach einer motorradtauglichen Hose ist, die auch im Alltag eine Figur macht, könnte mit der neuen Jeans von iXS glücklich werden. Preislich sortiert sich die Classic AR Jeans Clarkson im soliden Mittelfeld ein.