IXS Tour Handschuh Gara 2.0 Der Leichte für die große Tour

Gefertigt wird der Tour Handschuh Gara 2.0 aus einem Mix aus Ziegenleder und Softshell-Material. Der leichte Handschuh soll ein gutes Fingerspitzengefühl vermitteln und sehr angenehm zu tragen sein.

Das verwendete Softshell-Material macht den Handschuh strapazierfähig, wasser- und windabweisend, aber nicht wasserdicht. Zu den weiteren Eigenschaften zählen Weichheit, Dehnbarkeit, Wärmerückhalt und eine sehr hohe Atmungsaktivität.

IXS

Die Handfläche aus Wildleder bietet einen hohen Abriebschutz und vermittelt ein exzellentes Griffgefühl. Leder-Aufdoppelungen finden sich in der Handfläche und am Handballen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein bruchfester, mit Softshell überzogener Knöchelschutz. Stretcheinsätze an den Fingern und dem Handgelenk erhöhen den Komfort. Der Daumen ist für eine besondere Langlebigkeit mit Leder verstärkt. Die Zeigefingerspitze ist mit einem Touchscreen-tauglichem Material bezogen, so dass auch der Smartphone- oder Navi-Zugriff immer gewährleistet ist. Die Stulpen sind mit leichtem, enganliegenden, elastischen Strickbund und Klettversteller ausgeführt.

IXS

Zu haben ist der IXS Tour Handschuh Gara 2.0 in Größen von XS bis 5XL ausschließlich in der Farbe Schwarz. Als Preis werden 49,95 Euro aufgerufen.

Umfrage 2003 Mal abgestimmt Welcher Bekleidungstyp sind Sie, Leder oder Textil? Leder Textil mehr lesen

Fazit

IXS bringt mit dem Tour Handschuh Gara 2.0 einen günstigen Tourenhandschuh mit vielen Features.