IXS Tour Jacke Flex-ST Wächst der Bauch, wächst auch die Jacke

Die aus Polyester gefertigte Textiljacke Tour Jacke Flex-ST von IXS setzt auf einen sportlichen Schnitt. Wind- und wasserdicht wird sie durch eine zweilagige Z-Liner-Membrane. Ein herausnehmbares Thermofutter sorgt für einen breiten Einsatzbereich über die ganze Saison hinweg.

Ein atmungsaktives Netzfutter und eine Rückenprotektorentasche in 3D-Mesh sorgen für einen verbesserten Feuchtigkeitstransport nach aussen. Steigen die Temperaturen, stehen sechs Ventilationsöffnungen zur Verfügung, über die bei Bedarf zusätzliche Frischluft zugeführt werden kann.

Level 2-Protektoren an an Schultern und Ellbogen sowie ein vollwertiger Level 2 Rückenprotektor gehören zur Sicherheitsausstattung. Reflektierenden Transferdrucke sorgen für erhöhte Sichtbarkeit. In den vier Aussentaschen und weiteren Innentaschen ist genügend Platz zur Unterbringung der Siebensachen.

Jacke wächst mit

IXS

Soweit teilt sich die IXS Tour Jacke Flex-ST ihre Features mit vielen anderen Textiljacken. Der Clou liegt in einem stufenlosen Größenregulierungssystem, wobei die Jacke nicht wirklich in der Größe, aber in der Weite wächst. Zwei umlaufende Reissverschlüsse vom Jackenbund an der Front über die Schulter bis zum Jackenbund am Rücken ermöglichen eine Weitenverstellung um bis zu acht Zentimeter. Das thermofutter ist mit entsprechenden Stretcheinsätzen ausgestattet. Damit lassen sich persönliche Gewichtsschwankungen oder einfach nur ein unter der Jacke getragener dicker Pullover ausgleichen. Der perfekte Sitz ist so bei jedem Volumen gesichert.

Zu haben ist die IXS Tour Jacke Flex-ST ausschließlich in der Farbe Schwarz in Größen von S bis 5XL. Als Preis nennt IXS 299,95 Euro.

Fazit

IXS bietet mit der Tour Flex-ST eine wetterfeste Textiljacke, die sich in der Weite problemlos verstellen lässt. Da verliert der Winterspeck einen Teil seines Schreckens und auch die Pause auf der Tour darf durchaus mal üppiger ausfallen.