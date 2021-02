IXS Tour Jacke Traveller-ST Für jedes Wetter

Bekleidungshersteller IXS bringt mit der Tour Jacke Traveller-ST eine 3-in-1-Textiljacke, die jedem Wetter trotzen soll und so das ganze Jahr getragen werden kann.

IXS sieht seine neue Textiljacke als Alleskönner. Die Außenhaut ist aus hochfestem Tactel gefertigt und damit strapazierfähig und dennoch weich, leicht und atmungsaktiv. Desweiteren ist Tactel schnell trocknend. Exponierten Körperstellen sind zusätzlich mit hoch abriebfestem Hitena-Material aufgedoppelt.

Futter und Klimamembran herausnehmbar

Zusätzlich ist die IXS-Jacke mit Protektoren nach Level 2 an Rücken sowie Schultern- und Ellbogen bestückt. Eine herausnehmbare Klimamembran lässt Körperfeuchtigkeit nach außen verdampfen, hält aber eindringendes Regenwasser zurück. Auch das wärmende Thermofutter lässt sich bei Bedarf herausnehmen. Bei sommerlichen Temperaturen helfen die beiden großen Ventilationsfenster im Brustbereich und zwei weitere Ventilationsöffnungen am Rücken die Belüftung zu steuern. Wenn das Wetter garstig wird, hält der aufsetzbare Sturmkragen Hals und Nacken warm und trocken und verhindert das Eindringen von Wasser.

IXS

Die persönliche Passform lässt sich über diverse Weitenversteller an Armen, Taille und Saum einstellen. Fünf Außen- und vier Innentaschen bieten viel Platz zum Verstauen von Reiseutensilien. Mittels rund umlaufenden Reißverschluss lässt sich die Jacke sicher mit einer passenden IXS-Hose verbinden. Speziell auf die Tour Jacke Traveller-ST abgestimmt ist hier die Tour Hose Shape-ST.

Drei Farbvarianten ab rund 300 Euro

Zu haben ist die Tour Jacke Traveller-ST in drei unterschiedlichen Farbvarianten zum Preis von 299,95 Euro. Neben klassischem Schwarz steht eine Variante in schwarz-weiß und eine weitere Version in dunklen und hellen Grautönen zur Auswahl. Mit Größen ab S bis 5XL wird ein weites Größenspektrum abgedeckt. Bei der Hose stehen außerdem Lang- und Kurzgrößen zur Verfügung.

Fazit

IXS bietet mit der neuen Tour Jacke Traveller-ST eine Textiljacke für den Ganzjahreseinsatz an. Die Größenauswahl ist umfangreich, der Preis geht für eine 3-in-1-Jacke in Ordnung.