IXS Tour Jacke Laminat-ST-Plus Warm und wasserdicht

Eine wasserdichte Textiljacke für Motorradfahrer ist keine Sensation. Eine wasserdichte Textiljacke, die sich nicht mit Wasser vollsaugt, ist aber durchaus erwähnenswert. Genau so hat IXS seine neue Tour Jacke Laminat-ST-Plus konzipiert.

Wasser bleibt ganz draußen

Die atmungsaktive und wasserdichte Solto-TEX-PLUS-Membran sitzt auflaminiert direkt unter dem Oberstoff und soll so verhindern, dass der sich vollsaugt und die Jacke schwer wird. IXS verspricht vielmehr, dass der Regen einfach abperlt. Trocken bleibt der Träger dabei sowieso. Und auch die Jacke soll innerhalb weniger Minuten komplett abtrocknen. Wird es dem Träger zu warm unter der Pelle, so führen drei Ventilationsöffnungen Frischluft unter die Jacke. Für eher kühle Temperaturen lässt sich ein Thermofutter einsetzen. Zusammen mit einem atmungsaktiven Netzinnenfutter möchte die Tour Jacke Laminat-ST-Plus echte Ganzjahres-Qualität zeigen.

Mit Weitenverstellern an Unter- und Oberarmen sowie in der Taille und im Jackensaum lässt sich die Textiljacke umfangreich an die Figur des Trägers oder der Trägerin anpassen. Soft-Armabschlüsse sorgen beim Übergang zu den Handschuhen für ein angenehmes Tragegefühl. Kleinutensilien finden Platz in sechs Außen- und drei Innentaschen.

IXS

Sicherheit spenden Level 2-Protektoren an den Ellbogen, den Schultern und im Rückenbereich. Silber reflektierende Transferdrucke erhöhen die Sichtbarkeit. Und ein rundum laufender Reißverschluss verbindet die Jacke mit einer passenden Hose.

Zu haben ist die IXS Tour Jacke Laminat-ST-Plus als Herren- und als eigenständiges Damenmodell. Für die Männer stehen Größen von S bis 5XL, die Langgrößen LM bis LXL sowie die Kurzgrößen KL bis K3XL bereit. Damen können im Größenbereich von DS bis D3XL wählen. Zu haben ist die Textiljacke ausschließlich in der Farbkombination Schwarz-Grau. Der Preis liegt bei 449,95 Euro.

Fazit

IXS erweitert sein Textiljacken-Angebot um die Tour Jacke Laminat-ST-Plus. Die soll sich für die ganzjährige Nutzung eignen und Regenwasser locker abperlen lassen. Mit rund 450 Euro ist sie aber keine ganz günstige Einsteiger-Offerte.