Lederkombi Büse Mille Lederzweiteiler für Frauen und Männer

Büse spricht mit der neuen Lederkombi Mille Motorradfahrer an, die den sportlichen Schnitt in Leder mögen, sich aber trotzdem flexibel kleiden wollen.

Die neue Mille von Büse ist eine zweitteilige Lederkombi aus 1,2 bis 1,4 Millimeter starkem Rindsleder. Für mehr Tragekomfort sorgen elastische Polyamid-Einsätze an den Stretchzonen an Schultern, Gesäß, Ellenbogen und Knien, das Futter ist ein Netzgewebe mit elastischen Einsätzen. Verbunden werden Hose und Jacke durch einen rundumlaufenden Reißverschluss.

Sicherheit

Sicherheit soll die Mille bieten durch die Sas-Tec-Protektoren an den Ellenbogen, Schultern, Hüfte und den Knien, ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden. Außen sind die Positionen der Protektoren zusätzlich mit einer Hartschale mit Metalleinsätzen verstärkt. Sie sollen beim Sturz das Rollen vermeiden und das Rutschen auf dem Leder fördern.

Farben, Größe und Preise

Für die neue Mille ruft Büse eine unverbindliche Preisempfehlung von 649,95 Euro auf und bietet die Kombi als Herren- und als Damenschnitt an. Die fünf Größen für die Damen reichen von 34 bis 44, die Herren können unter neun Größen zwischen 46 und 62 wählen. Extragrößen für Lang- oder Kurzschnitte sind anzufragen. Besonderheit: in der Farbvarianten schwarz/weiß sind die Jacke und Hose seperat erhältlich. So können unterschiedliche Größen kombiniert werden.

Die Farbauswahl umfasst für die Mille sieben Varianten. Dabei ist Schwarz jeweils die Hauptfarbe des Leders, abgesetzt durch unterschiedliche Kontrastfarben.

Fazit

Die neue Mille von Büse. Zweitteilige Lederkombi in vielen Größen und Farben. Leider ist der Rückenprotektor nur nachrüstbar, was den attraktiven Einstiegspreis von gut 650 Euro steigert.

Fein: Zumindest in einer Farbvariante sind unterschiedliche Größen von Jacke und Hose erhältlich.