LS2 Advant mit ECE 22.06 Modular-Helm mit nach hinten klappbarem Kinnbügel

Zu den besonderen Merkmalen des LS2 Advant gehört ein um 180 Grad drehbarer Kinnbügel. Da der LS2 Advant sowohl als Integral als auch als Jethelm homologiert ist, darf er nicht nur mit geschlossenem Kinnbügel, sondern auch offen gefahren werden. Hierfür lässt sich der Kinnbügel ganz öffnen und an der Rückseite des Helms positionieren. Die 180-Grad-Öffnungsfunktion ist bereits vom LS2 Valiant bekannt, der als Basis für den LS2 Advant dient.

LS2 Wir beim Valiant (Bild) lässt sich auch der Kinnbügel des LS2 Advant weit nach hinten schieben.

Mit 1.680 Gramm ist der LS2 Advant allerdings etwas schwerer als der Valiant, der im Schnitt auf 1.550 Gramm kommt. Für einen Teil des Mehrgewichts ist die Bluetooth-Intercom-Kompatibilität verantwortlich.

LS2 Advant ab Mai 2022 erhältlich

Die Schale des LS2 Advant besteht aus einem Polycarbonat-Verbund und ist in den Größen XS bis 3XL erhältlich. Für das Größenangebot stehen zwei Helmschalen zur Verfügung, was in dieser Preisklasse üblich ist. Das Futter ist komplett herausnehmbar und waschbar. Das Visier besteht aus einem kratzfesten Material und ist mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen. Eine Sonnenblende ist an Bord sowie eine Pinlock-Vorbereitung. Zwei Lufteinlässe – einer am Kinn, der andere an der Schale – sorgen auf Wunsch für die Belüftung. Der Kinnriemen ist mit einem Ratschenverschluss ausgestattet.

LS2 wird den modularen Helm voraussichtlich im Mai 2022 auf den Markt bringen. Kosten wird er schätzungsweise zwischen 330 und 360 Euro – je nach Farbe und Variante.

Fazit

Klapphelme mit komplett nach hinten klappbaren Kinnbügeln gibt es immer häufiger. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass das Kinnteil im aufgeklappten Zustand nicht über dem Kopf im Wind steht, sondern sich aufgeklappt im Bereich des Hinterkopfs positioniert.