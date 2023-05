Die Motorrad-Jogginghose von Polo

Polo ist nun so weit und stellt uns mit der Spirit Motors Lazy Conan Moto Jogger tatsächlich eine Motorradhose vor, die auch kurz getragen werden kann. Allerdings in einer Form, in der wir das als sicherheitsbewusste Redaktion gutheißen können, denn natürlich sind die Hosenbeine nicht dazu gedacht, für die Fahrt abgenommen zu werden. Wer aber auf der Tagestour noch fernab vom Motorrad schlendern oder wandern möchte, könnte im Sommer von dieser Funktion profitieren.