Enduro, Einzylinder, 40 PS: Kawasaki KLR 650 nur in den USA

20 Jahre KLR 650 in Deutschland. Kein Jubiläum 2025, sondern bereits 2004. Zeitgleich wurden die 650er zu ihrem Geburtstag eingestellt – zumindest in Europa. In den USA läuft die KLR 650 wacker weiter. 2022 kam ein großes technisches Update mit Einspritzung, ABS und neuer Karosserie. 2025 gibt es neue Farben und Ausstattungsvarianten.

Kawasaki KLR 650 Adventure ABS

"Frage bei einer Enduro nicht nach Leistung." Wie gewohnt geben die Hersteller in den USA nur die Kraft des Motors in Newtonmeter an. Und in dieser Zeile stehen beim alten Single 2025 weiterhin 53 Nm bei 4.500/min.