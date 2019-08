Proof Scooter bei Louis Regenmantel für Rollerfahrer

Wenn sich jemand mit Mistwetter auskennt, dann die Hamburger. Und genau von da kommt das neue Kleidungsstück, der Proof Scooter Regenmantel für die Scooter-Fraktion. Und die kennen sich mit unfreundlichem Wetter wahrscheinlich ähnlich gut aus wie die Hamburger – zumindest besser als so mancher Motorradfahrer. Denn anders als die Ausflügler mit dem Motorrad, sind Rollerfahrer meist unterwegs, um von A nach b zu kommen. Das Fahrzeug bei Regen stehen lassen, ist für die meisten Rollerfahrer also keine Alternative.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH Sonnenschein - eigentlich kein Grund für ein "Schlechtwetter-Gesicht" - außer man wartet bei der Fotoproduktion sehnsüchtig auf Regen.

Der Proof Scooter Regenmantel ist kein schicker Designerfummel, aber dafür umso praktischer: Er reicht weit bis über die Knie und soll so bei Regenfahrten trocken und auch warm halten. Der Regenmantel ist außerdem weit geschnitten, kommt mit einer Dehnfalte im Rücken und abnehmbarer Kapuze – ist also auch abseits des Fahrersitzes einsatzbereit, falls mal kein Schirm zur Hand ist.

Reflektionsflächen an Rücken, Schultern und Ärmeln

Weil mit Regen auch oft schlechte Sicht einhergeht, ist der Regenmantel für Rollerfahrer sinnvollerweise mit großzügigen Reflektionsflächen an Rücken, Schultern und Ärmeln ausgestattet. Der Proof Scooter lässt sich – wie eine übliche Regenkombi – platzsparend zusammenfalten und im Topcase oder im Helmfach unterm Sitz verstauen. Wir empfehlen, den Regenschutz nur im trockenen Zustand länger im Roller zu lagern – vor allem, wenn der Mantel zusammen mit dem Helm in einem Fach liegt – das könnte zu unangenehmen Gerüchen am Helmpolster führen.

Der Proof Scooter Regenmantel für Rollerfahrer ist in allen Louis-Filialen und im Onlineshop erhältlich. Er kostet 79,99 Euro.