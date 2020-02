Rev'it Sirius 2 H20 Winterhandschuh ausprobiert

Als Nachfolger des Sirius H2O ist auch der Nachfolger mit der 2 im Namen eigentlich als wasserdichter Winterhandschuh gedacht. „Eigentlich“ deshalb, weil er diesem Versprechen im Test nur mittelprächtig nachkommt. Im Vergleich zu den bekannten, üppig gefütterten Handschuhen ist er im Wintereinsatz spürbar weniger warm und empfiehlt sich unserer Meinung nach eher für die Übergangszeit in Herbst oder Frühling. Leichte Kritik gibt’s am recht engen Einstieg, starke Kritik für die versprochene, aber nicht vorhandene Gummilippe am Zeigefinger.

Mangelhafte Wasserdichtigkeit führt zu Punktabzügen

Ohne Probleme funktioniert die Smartphone-Bedienung, hierfür wurden im ansonsten aus Ziegenleder und Polyamid gefertigten Handschuh entsprechende Einsätze am Zeigefinger eingearbeitet. Die Knöchelprotektoren sind aus dem Kunststoff TPU (thermoplastisches Polyurethan) gefertigt, damit entspricht der Handschuh dem Schutzlevel 1. Durch das samtig-weiche Thinsulate-Futter aus Mikrofaser-Fleece fühlt sich der Handschuh sehr angenehm an, auch die Passform hat unseren Testern sehr gut gefallen.

Zu massivem Punktabzug führt in unserem Test allerdings die mangelhafte Wasserdichtigkeit: Kurze Regengüsse sind zwar kein Problem, bei Fahrten über 30 Minuten zeigte sich der Rev’it Siruis 2 H2O bei unseren Tests aber undicht. Auch sich lösende Nähte an der Innenhand trüben den Gesamteindruck. Als normaler Motorradhandschuh macht der Sirius 2 H2O insgesamt zwar einen guten Job, als wasserdichter Winterhandschuh ist er jedoch nicht zu empfehlen.

Positiv aufgefallen: Sehr komfortabel, ordentlicher Schutz

Negativ aufgefallen: Nicht wirklich warm, nur bedingt wasserdicht

Größen: S bis 3XL

Preis: 119,99 Euro

MOTORRAD-Bewertung: 2 Sterne von möglichen 5

Fazit

Im Prinzip ist der Rev'it Sirius 2 H20 eigentlich kein schlechter Handschuh, allerdings erfüllt er nicht die Ansprüche, die an einen Handschuh, der speziell für den Winter geeignet sein soll, gestellt werden. Schade!