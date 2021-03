Rukka Shield-R Textilkombi Mit Luftpolster im Gesäßbereich

Grundsätzlich besteht die neue Motorrad-Textilkombi Rukka Shield-R aus einem atmungsaktiven sowie wind- und wasserdichten Gore-Tex 3-Lagen-Laminat auf abrieb und reißfestem Cordura.

Cordura + Aramid = Armacor

Cordura ist eigentlich nichts anderes als Polyamid– auch unter dem Namen Nylon bekannt. Cordura hat allerdings bessere Abriebwerte als einfaches Nylon, da die geschnittenen Polyamidfasern erneut versponnen und dann verwoben werden. Für zusätzlichen Schutz sind an der Jacke Armacor-Verstärkungen verarbeitet. Armacor nennt Rukka seine Kombination aus Cordura und Aramid-Fasern, also Kevlar. Das findet sich bei der Jacke an Ellbogen und Schultern, an der Hose sind damit die Bereiche Knie und Hüfte ausgestattet.

Protektoren an Bord

In Sachen Schutz wären die verstärkten Bereiche aber allein nicht ausreichend, weshalb im Bereich der Schultern, Ellenbogen, Knie/Schienbein, Hüfte und am Rücken Level-2-Protektoren zur Ausstattung gehören, während im Brustbereich sogar ein Level-1-Vollbrustschutz zu finden ist.

Viele Belüftungsmöglichkeiten

Die Jacke verfügt über 8 Belüftungsöffnungen: 2 an den Oberarmen vorne, 2 mit 2-Wege-Reißverschluss an den Seiten – von den Achseln bis zum Bund, 2 weitere Belüftungsöffnungen verlaufen senkrecht auf der Brust und 2 senkrecht in den Schultern hinten.

Die Shield-R-Hose kommt mit insgesamt 4 Belüftungsöffnungen – 2 auf der Oberschenkelvorderseite, 2 an der Rückseite.

Verstellbarkeit und Passform

Die Shield-R-Jacke ist mit Stretcheinsätzen an der Seite, im oberen Rücken und in der Armbeuge ausgestattet, am Oberarm lässt sich die Weite mit Druckknöpfen verstellen, für die Verbindung zur Hose sorgt ein langer Reißverschluss und ein Schrittgurt ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

An der Hose lässt sich der Hüftgurt verstellen, an der Taille verschließt ein Druckknopf, der Verbindungsreißverschluss verläuft rundum und die Hosenträger sind abnehmbar. Stretcheinsätze sind im Bereich des Schritts, der Kniebeuge und oberhalb des Knies und am oberen Gesäß verarbeitet.

Taschen und Ledereinsätze

Die Jacke ist mit insgesamt 4 Taschen ausgestattet – allesamt wasserdicht: 2 untere Taschen mit Reißverschluss, eine große Tasche auf dem unteren Rücken sowie eine Innentasche im Brustbereich. Die Hose hat 2 weitere wasserdichte Taschen zu bieten. Außerdem trägt sie auf der Innenseite der Knie und im Sitzbereich hitze- und abriebfeste Ledereinsätze.

Luftkissen unterm Hintern

An der Shield-R-Jacke ist ein Neoprenkragen angebracht, der in einer Tasche versteckt werden kann, wenn er nicht verwendet wird und die Ärmelenden sind mit wasserdichten Gore-Tex-Innenbündchen bestückt.

Die Shield-R-Hose hingegen kommt mit einer ganz besonderen Funktion: Rukkas Air-Cushion-System soll mit einem dünnen Luftpolster unter dem Hintern die Schweißbildung an der Kontaktfläche reduzieren und so den Sitzkomfort optimieren.

Preise und Größen

Die Shield-R-Jacke kostet 1.299 Euro und ist für Herren in den Größen 46 bis 66 erhältlich. Die Hose kostet 899 Euro und ist in den Größen 46 – 66 sowie in 3 unterschiedlichen Längen erhältlich.

Fazit

Die neue Rukka Shield-R ist reichhaltig ausgestattet: Die Abriebfestigkeit der Textilkombi wird durch Cordura und Aramid verstärkt, Protektoren sind an Bord, für konzentrationsunterstützende Kühlung können insgesamt 8 Belüftungsöffnungen sorgen und ein dünnes Luftpolster unterm Gesäß sorgt für weniger Schweißbildung an der Kontaktfläche.