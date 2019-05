Die Jacken Herm (für den Herrn) und Hermia (für die Dame) treten in der Cordura-Line von Rukka an, die sich insbesondere an Freizeitfahrer richtet. Gefertigt werden die Jacken aus reiß- und abriebfestem Obermaterial Cordura 500 mit Dopplungen an den Ellbogen. Schultern, Ellbogen und Unterarme werden in der Herm Jacke zusätzlich von Level-2-Protektoren geschützt. Bei Hermia kommen Level-1-Gelenkprotektoren zum Einsatz, ihre Passform ist aber auf die weibliche Anatomie abgestimmt. Beide Jacken können zusätzlich mit verschiedenen Rückenprotektoren ausgestattet werden.

Gore-Tex macht wasserdicht

Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv machen die Jacken eine als Z-Liner verarbeitete Gore-Tex-Klimamembran. Dank herausnehmbarem Thermofutter und Belüftungsöffnungen eignet sich die Jacke sowohl für kühlere als auch wärmere Tage. Die Jacken besitzen zwei Außentaschen sowie zwei wasserdichte Innentaschen. Weitenverstellungen an Armen und an den Seiten des Jackenbunds dienen zur optimalen Anpassung. Das Damenmodell verfügt zudem über ein elastisches Band am Rücken. Am Kragenabschluss kommt Neopren zum Einsatz.

Die Herrenjacke Herm ist in Hellgrau mit weißen und roten Details sowie in Schwarz mit Graphics in Silber, Gelb oder Grün erhältlich und kostet 479 Euro. Sie ist in den Größen 46 bis 66 verfügbar. Die Damenjacke Hermia gibt es in den Größen 34 bis 50 für 459 Euro in Hellgrau mit pinken oder roten Details und in Schwarz mit silbernen, gelben oder grünen Elementen. Beide lassen sich dank Verbindungsreißverschluss mit allen Rukka Hosen kombinieren.