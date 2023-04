Shark Skwal i3 Motorradhelm mit integriertem Bremslicht

Bereits der erste Shark Skwal erschien 2015 mit eingebauten LED. Für noch mehr Sicherheit soll ab dem Modelljahr 2023 am neuen Shark Skwal i3 ein integriertes Bremslicht im Bereich des Hinterkopfs sorgen. Bei normalem Bremsen blinken die roten Lichter dreimal pro Sekunde, bei starkem Verzögern schaltet das System um auf fünfmaliges Aufleuchten pro Sekunde.

Keine Verbindung zum Bike oder Smartphone

Hierfür benötigt das Bremslicht am Shark Skwal i3 keine Verbindung mit dem Motorrad und auch nicht mit dem Smartphone. Es verwendet einen integrierten dreiachsigen Beschleunigungsmesser, der registriert, wann das Motorrad verzögert. Nach 2 Minuten wechselt das System in den Standby-Modus, nach 24 Stunden schaltet es sich automatisch komplett aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Ein Helm in hellen Farben sorgt bei Dunkelheit womöglich für noch bessere Sichtbarkeit als ein beleuchteter Helm mit dunklem Dekor. Doch in unübersichtlichen Verkehrssituationen und vor der Motorhaube eines Lkw oder ausgewachsenen SUV könnte die zusätzliche Bremsleuchte tatsächlich wertvolle Signale an die hinteren Verkehrsteilnehmer senden.

Shark Skwal i3 mit LEDs vorn und seitlich

Typisch für den Shark Skwal: Er leuchtet auf Wunsch auch vorn und seitlich per LED-Leuchten. Die Leuchteinheiten versorgt ein im Helm integrierter Akku mit Saft. 3 Stunden vollständiges Aufladen per USB-C sollen für 12 Stunden Licht sorgen.

Für den Shark Skwal i3 verwendet der Helmhersteller eine Polycarbonatschale. Das Visier soll unkompliziert ausgewechselt werden können. Im Lieferumfang enthalten ist ein kratzfestes Visier Klasse 1 (klar) mit Pinlock 70-Einsatz. Lautsprecher (40 mm) für ein Kommunikationssystem können beim Skwal i3 nachgerüstet werden.

ECE 22.06-geprüft, mit Bremslicht

Der Shark Skwal i3 erfüllt mit der ECE 22.06 die aktuelle Sicherheitsnorm. Und hier liegt auch der Unterschied zu den Nachrüst-Leuchtelementen für Helme: Der Shark Skwal i3 wurde mit seinem integrierten Bremslicht geprüft. Wenn ihr hingegen mit einem Helm unterwegs seid, der nachträglich ergänzte Elemente aufweist, kann das im Ernstfall bedeuten, dass das die geprüfte Funktion des Helms beeinträchtigt – oder dass Behörden und Versicherungsgutachter das gegebenenfalls unterstellen.

6 Größen, 13 Dekore, ca. 319 Euro

Der Shark Skwal i3 wird in den Größen XS bis XXL angeboten und in 13 Dekoren. Je nach Ausführung soll er etwa 319 Euro kosten.

Fazit

Für gute Sichtbarkeit sorgen bei Motorradhelmen vor allem helle Dekore und helle Bekleidung am Oberkörper. Wer lieber auf dunkle Farben setzt, kann die Sichtbarkeit – und damit die Sicherheit – mit Lichtelementen erhöhen. Der neue Helm Shark Skwal i3 liefert mit seinem integrierten Bremslicht nun noch zusätzliche Signale für andere Verkehrsteilnehmer.