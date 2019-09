Sidi Performer Lei Sportliche Damen-Motorradstiefel ausprobiert

Äußerlich fällt die spezielle Damenversion zwar fast nur durch das für alle „lei“-Modelle typische rosa Herz an der Seite auf, tatsächlich ist aber auch der Schnitt des Stiefels etwas schmaler als das ebenfalls ab Größe 36 erhältliche Herren-Pendant.

Seitlicher Reißverschluss erleichtert Einstieg

Die Sportstiefel konnten im Test auch abseits des Bikes überzeugen, hier geben sie sich sehr bequem, der flexible Einsatz verhindert Druckstellen. Darüber hinaus vermittelt der schlanke Schnitt viel Gefühl und erlaubt es, eine Textilhose darüber zu tragen. Die verstärkte Ferse fühlt sich sehr sicher an, das Material im Bereich des Mittelfußes wirkt dagegen etwas dünn. Die übrige Ausstattung kann sich sehen lassen, bietet beispielsweise austauschbare Schleifpads sowie eine Schalt-Verstärkung am Oberfuß, die seitliche Belüftung verhindert Schweißfüße.

Ein großer seitlicher Reißverschluss erleichtert den Einstieg in die eher klein ausfallenden Stiefel. Die Damenversion gibt es lediglich in Schwarz und Schwarz-Weiß, interessierte Fahrerinnen könnten aber auch das Herrenmodell in Betracht ziehen: Der Performer ohne „lei“ ist ebenfalls ab Größe 36 (und bis Größe 50) erhältlich, bietet vier Farben sowie alternativ zur Standardvariante auch eine luftige Air- und eine wasserdichte Gore-Version.

Positiv aufgefallen: Schlanker Schnitt, sehr bequem, gutes und sicheres Gefühl

Negativ aufgefallen: Nur zwei Farbvarianten, fallen klein aus

Größen: 36 bis 43

Preis: 199,95 Euro

MOTORRAD-Urteil: 4 Sterne von möglichen 5

Fazit

Der schlanke Schnitt und das bequeme und angenehme Tragegefühl konnten im ersten Test überzeugen. Beim Kauf sollten Motorradfahrerinnen allerdings auf die Größe achten, da die Stiefel eher etwas kleiner ausfallen.