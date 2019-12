Trilobite Jeans (2020) Neue Motorradjeans mit Gel-Sitzpolster

Vielleicht hat Trilobite ein Problem gelöst, von dem ihr noch gar nicht wusstet. Vielleicht könnt ihr ab sofort aber auch einfach eure Motorrad-Jeans zum Fahrradfahren benutzen, denn: Die Cullebro kommt 2020 mit einem integrierten Gel-Polster am Gesäß. Dabei soll es so mit dem Aramid-Futter vernäht sein, dass es von außen nicht sichtbar ist. Besonders Fahrer von Hardtail-Motorrädern könnten hierdurch ein echtes Plus an Komfort erhalten.

Collebro Motorradjeans mit Polster

Die schlichte Hose wird bislang nur in blau angeboten und kommt als Damen- und Herren-Version. Verstärkt mit Kevlar ist sie an Gesäß und Hüfte sowie im Knie-Bereich, zudem ausgestattet mit Level-2 Protektoren an den Knien. Diese können in der Höhe verstellt und herausgenommen werden. Selbst nachrüsten können Fahrer zusätzliche Hüft-Protektoren.

Trilobite Die Cullebro für Damen und Herren kommt mit integriertem Gel-Polster.

Die Taille soll an der Rückseite extra hoch geschnitten sein, vorne ist eine doppelte, hinten eine sehr breite Gürtel-Schlaufe vernäht. Vier Taschen sind an Bord, gefertigt ist die Hose aus 98 Prozent Baumwolle und zwei Prozent Elasthan. Erhältlich ab 2020 für 199,95 und in den Größen 30 bis 44 für Herren, sowie 26 bis 38 für Damen.

All Shape Motorradjeans für Damen

Jeder Körper ist verschieden, und jede Jeans gleich. Dass das nicht aufgeht, hat Trilobite nun erkannt und bietet von ihrer neuen Jeans „All Shape“ drei verschiedene Passformen für jedes Frauenbein an: „Fine“ für eine eher gerade Figur mit schmaler Taille und Hüfte sowie schlanken Oberschenkeln. „Regular“ für eine gleichmäßige Figur von der Taille bis zu den Oberschenkeln, die meist beim Hosenkauf wenig Probleme hat. „Daring“ für Ladies mit etwas breiterer Hüfte aber schmaler Taille – für all diejenigen, bei denen der Bund sonst immer hinten absteht.

Trilobite Die All Shape Damen-Jeans ist in drei verschiedenen Passformen verfügbar.

Die Hose besteht zu 98 Prozent aus Baumwolle, zu zwei Prozent aus Elasthan, ist an Gesäß, Hüfte und Knien mit Kevlar verstärkt und kommt mit einem Paar Level-2 Protektoren; an der Hüfte kann nachgerüstet werden. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Naht am Gesäß ähnlich der einer Reiterhose. Jedoch ist die entstehende Fläche mit rutschfestem Material bestückt. Für guten Halt kommt sie mit Gürtelschlaufen, hinten an der Taille ist sie besonders hoch geschnitten. Erhältlich in blau, für 169,95 Euro und jeweils in den Größen 26 bis 38.

Fazit

Natürlich werden wir die beiden Modelle so bald wie möglich für euch testen, eins ist aber sicher: Jeans liegen weiter im Trend. Die All Shape bietet nun zwei weitere Möglichkeiten, sein passendes Modell zu finden. Gäbe es diese noch in Kurz- und Langgrößen, dann wären wohl alle Wünsche erfüllt.