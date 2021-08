Vanucci VSM-2 Lederkombi Rennstreckentauglicher Damen-Einteiler

Wer als Frau eine sportlich geschnittene einteilige Lederkombi sucht, wird jetzt auch bei Louis bedient. Unter dem Label der Hausmarke Vanucci nimmt der Fillialist jetzt den Einteiler VSM-2 ins Programm.

Viel Ausstattung, günstiger Preis

Gefertigt wird die Kombi aus 1,0 bis 1,2 Millimeter dickem Rindsleder. Elastisches Kevlarmaterial am Kragen, im seitlichen Brustbereich, an den Arminnenseiten, an der Leiste, in Kniekehlen und an den Waden sowie Lederstretch über Ellenbogen, unter dem Armloch, über dem Gesäß und den Knien sorgen für mehr Bewegungsfreiheit. Das Netzinnenfutter wird aus Polyester gefertigt. Ein eingearbeiteter Höcker optimiert die Aerodynamik und zwei kleine Innentaschen nehmen Kleinutensilien auf.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen neben Sicherheitsnähten Lederdopplungen an Schultern, Ellenbogen, Gesäß und Knien. Die Protektorenausstattung umfasst entnehmbare Schutzelemente an Schultern, Ellenbogen, Hüfte und Knien. Knieschleifer sind inklusive, ein Rückenprotektor kann gegen 40 Euro Aufpreis nachgerüstet werden.

Natürlich wartet der Vanucci VSM-2 mit einem speziellen Damenschnitt auf. Zu haben ist die Kombi in Größen von 34 bis 46. Der Preis liegt bei 599 Euro. Einzig verfügbare Farbkombination ist Weiß-Schwarz.

Fazit

Vanucci bietet mit der VSM-2 einen Leder-Dameneinteiler mit umfassender Sicherheitsausstattung zum günstigen Preis.