Wunderlich Fahreranzug Textil-Kombi vom BMW-Spezialisten

Der neue und erste Wunderlich Fahreranzug besteht aus einer Jacke und einer Hose, und ist so gezeichnet, dass er seinen Träger nicht auf eine bestimmte Motorradgattung festlegt. Bei der Farbauswahl besinnt sich Wunderlich auf seine Werksfarben. Der Anzug kommt also in der Farbkombination Blau und Anthrazit. Zudem gliedert er sich in einen gegen Wasser und Schmutz imprägnierten Schutzanzug und in einen wind- und wasserdichten Membrananzug. Letzterer kann sowohl unter als auch über dem Schutzanzug getragen werden.

Viel Komfort und viel Sicherheit

Wunderlich

Gefertigt werden Jacke und Hose aus Cordura, wasser- und winddicht macht den Membrananzug Gore-Tex-Laminat. Wasserdichte Nähte und wasserabweisende Reißverschlüsse sorgen ebenfalls dafür, dass der Fahrer trocken bleibt. Schutz bieten herausnehmbare Level-2-Protektoren an Rücken, Schultern, Ellbogen, Hüfte und Knie. Dafür, dass Jacke und Hose bei einem Sturz sicher sitzen und nicht verrutschen, sorgen Stretch-Einsätze in den neuralgischen Bereichen Schulter, Rücken sowie Knie und Einstellriegel für passgenauen, rutschfesten Sitz. Reflexionselemente sorgen für mehr Sichtbarkeit. Das Klima unter der Jacke kontrollieren individuell einstellbare Belüftungen an den Ärmeln und auf dem Rücken. Utensilien nehmen zwei wasserdichte Außentaschen, zwei Brusttaschen, eine Rückentasche, eine Oberarmtasche sowie eine Innentasche auf. Die Hose bietet zwei Eingriffs- und zwei Cargotaschen. Die Verbindung zwischen Jacke und Hose stellt ein Reißverschluss her.

Komplettanzug ab 1.780 Euro

Wunderlich

Der Fahreranzug ist in allen Größen von 25-30, von 48-62 und von 98 bis 118 verfügbar. Jacken- und Hosengrößen sind dabei individuell kombinierbar. Auf Wunsch gibt es den Fahreranzug auch als Maßanfertigung. Kaufen kann man Wunderlich-Textilkombi nur im Ladenlokal der Unternehmenszentrale in Ringen, weil Wunderlich viel Wert auf individuelle Beratung legt. Der Preis für die Fahrerjacke beträgt 990 Euro (maßgefertigt 1.249 Euro), der für die Fahrerhose liegt bei 790 Euro (maßgefertigt 939 Euro). Auf die Verarbeitung gibt Wunderlich zehn Jahre Garantie, für fünf Jahre wird die Wasserdichtheit garantiert. Und im Bedarfsfall bietet Wunderlich auch einen Reparaturservice an.

Fazit

Wunderlich ist Zubehörspezialist für BMW-Modelle und kein Schneider. Dennoch rutscht jetzt der erste eigene Fahreranzug ins Programm. Damit auch hier die Qualität stimmt, hat man den Bekleidungsspezialist Stadler ins Boot geholt. Die universell designte Textil-Kombi bietet viel und kostet entsprechend.