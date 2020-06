Nico Rosberg verlost seine Energica Ego Maßgefertigtes Bike + Übergabe in Monaco

Über die Fundraising-Plattform viprize.org startete Nico Rosberg kürzlich eine Spendensammelaktion für das Projekt "Nestwärme e.V.". Das Projekt unterstützt schwerkranke und behinderte Kinder, damit sie zuhause bei ihren Familien die notwendige medizinische Versorgung erhalten. Begleiterscheinungen der Corona-Krise sind nämlich auch die schwierigere und auch kostspieligere häusliche Pflege:

"Durch diese ambulante Unterstützung werden den Eltern die wichtigen Pflegeerfahrungen so praxisnah und realistisch wie möglich vermittelt, damit sie mit den Anforderungen der Intensivpflege zu Hause selbstbewusster und unabhängiger umgehen können.

Das Italienische Rote Kreuz ist seit Beginn der Covid-19-Pandemie in ganz Italien an vorderster Front tätig. In den nächsten Monaten werden die sozioökonomischen Auswirkungen sowie die Folgen im Gesundheitsbereich eine entscheidende Rolle innerhalb der Hilfsarbeit des Italienischen Roten Kreuzes einnehmen. Mit Ihrer Unterstützung werden Familien und Menschen in Not durch Einkaufsgutscheine und Lebensmittelspenden im Rahmen des Projekts "Die Zeit der Freundlichkeit" unterstützt."

Die Aktion läuft noch bis Anfang August 2020. Die maßgefertigte Energica Ego, Baujahr 2018, wird unter allen Spendern verlost. Sie stellt rund 200 Nm Drehmoment und eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h bereit. Besonderes Leckerli: Das Motorrad wird der Gewinnerin/dem Gewinner vom Ex-Formel1-Fahrer persönlich in Monaco übergeben. Nico Rosberg spendiert hierzu den Flug und das Hotel – Begleitperson inbegriffen. Auch der Transport des Motorrads, also die Versandkosten, sind im Paket des Hauptgewinns enthalten.

Energica Ego