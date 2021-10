Sherco EB 16 Factory Elektro-Kinderlaufrad

Vor einem Jahr brachte Sherco Australia die beiden Elektro-Laufräder EB 12 und EB 16 auf den Markt, jetzt kommt die hochwertigere Version EB 16 Factory. Im Gegensatz zum EB 16 hat das EB 16 Factory einen stärkeren bürstenlosen 24-V-250-W-Motor, der das Bike auf eine Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h beschleunigt. Eine schnellere Beschleunigung sowie drei Geschwindigkeitsmodi bringt die Factory-Version ebenfalls mit. Bei der EB 16 sind es zwei Fahrmodi.

Hersteller

Scheibenbremse und gefederte Gabel

Hinten ist das E-Kinderrad außerdem mit einer Scheibenbremse ausgestattet, vorne mit einer gefederten Gabel. Zusätzlich ist der Lenker etwas höher, um die Fahrt im Stehen besser meistern zu können. Gas gegeben wird einfach per Drehgriff. Die Felgen der Sherco EB 16 Factory sind blau mit einem neongelben Signalstreifen, der Lenker sowie die Sattelklemme sind blau eloxiert. Neue Griffe und Bremshebel sowie aktualisierte Sherco Factory-Aufkleber sind ebenfalls an Bord.

Nur für Australien

Das Sherco EB 16 Factory kann auch ohne Strom, wie ein ganz normales Laufrad bewegt werden. Mit Strom soll es wiederum 60 Minuten betrieben werden können, danach kann das Laufrad an einer 240-Volt-Steckdose geladen werden. Das E-Kinderlaufrad bietet Sherco aktuell nur in Australien an. Dort sind Elektro-Kinderräder aktuell sehr angesagt, weil es wegen Lärmbelästigungen immer weniger Cross- und Naturrennstrecken gibt. In manchen Bundesstaaten darf selbst auf dem eigenen Grundstück aus Lärmgründen im Bereich von 100 Meter hinter der Grundstücksgrenze kein Verbrenner-Motorrad mehr betrieben werden.

Fazit

Für 999 Dollar bietet Sherco das EB 16 Factory vorerst nur in Australien an. Mit dem Laufrad soll vor allem der Gleichgewichtssinn, die hand-Augen-Koordination und die Konzentrationsfähigkeit geschult werden.