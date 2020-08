Superbike-Konzept Mimic Renderings eines futuristischen E-Motorrads

Die Renderings, also Computerzeichnungen, stammen von Roman Dolzhenko, der sein Werk auf Instagram unter anderem mit dem Hashtag #CoronaRender verschlagwortet. Der Weißrusse wusste die Zeit der Isolation also kreativ zu nutzen. Der Entwurf seines futuristischen Superbikes könnte gerade so dem Science-Fiction-Film "Tron: Legacy" aus dem Jahr 2010 entstammen.

Der Entwurf zum E-Superbike nahm seine Anfänge als Zeichnung auf einer Serviette und wurde dann am Computer vollständig digital in Form gebracht. Besonders üppig ist die Informationslage zum Entwurf nicht, weshalb wir davon ausgehen, dass es hier um ein rein optisches Konzept geht.

Wendekreis wäre vermutlich Herausforderung

Wenn ein Prototyp des Mimik Elektro tatsächlich gebaut werden würde, wäre der Wendekreis von besonderem Interesse. Hier lassen die Bilder einen sehr großen Wendekreis vermuten – selbst wenn sich die gesamte Front des Motorrads beim Einlenken mitdrehen würde.

Das Design ist futuristisch. Und puristisch. Viel Schnickschnack und Schnörkel gibt es nicht. An fünf Positionen sorgt LED-Technik für Sichtbarkeit: jeweils auf Höhe der Achsen mit drei Leuchtpunkten, mittig kurz vor dem Fahrersitz, die Scheinwerfer zu beiden Seiten der Frontverkleidung und die Rückleuchte, die am hinteren Ende des Sitzes integriert ist. Zwei Federbeine sollen sich um die Dämpfung kümmern – eins unterm Sitz hinten, eins an der Gabel hinter einem Sichtfenster in der Frontverkleidung. Da wir nicht davon ausgehen, dass das Mimic Elektro einen Kupplungshebel benötigt und rechts unten auch kein Fußbremshebel vorgesehen ist, werden wohl beide Hebel am Lenker die Bremsen bedienen. Auf der Frontverkleidung dazwischen informiert eine Digitalanzeige über Geschwindigkeit und den Ladezustand.

Fazit

Über Details zum Antrieb, zur Realisierung oder zu den Kosten gibt es keine Angaben, was uns nicht weiter wundert. Wir verbuchen das mit dem Hinweis des Designers auf #CoronaRender unter Designentwürfe ohne Anspruch auf Verwirklichung.