Indian testen und Tattoo gewinnen „Test-Ride and Win“-Wettbewerb

Mit dem Gewinn ist auch eine 2-tägige Reise nach London verbunden. Dort kann der Gewinner oder die Gewinnerin sich an maximal zwei Tagen ein Tattoo im Wert von 6.000 Euro stechen lassen. Hierfür kooperiert der Motorradhersteller Indian mit den Tattoo-Studios "No Regrets", die die Kosten für das Tattoo übernehmen. Der/die GewinnerIn kann aus einer Liste einen Künstler wählen, der am Test-Ride and Win-Wettbewerb teilnimmt.

Tattoo-Künstler in Konkurrenz

Der Test-Ride and Win-Wettbewerb wird von Hautbild-Größen wie Carlos Torress aus den USA, Mayonaize aus Australien und Shige aus Japan sowie vierzig weiteren führenden Tattoo-Künstlern unterstützt, die darum konkurrieren, noch in diesem Herbst ihr Design auf einer neuen Chief Wirklichkeit werden zu lassen.

Gestochen wird im Frühjahr 2022

Wenn das mit dem Gewinner vereinbarte Tattoo-Design länger als zwei Tage dauert, muss der/die GewinnerIn die zusätzlich anfallenden Studiokosten selbst tragen. Das Tattoo wird in einem "No Regrets"-Studio in London im April 2022 gestochen, ein exaktes Datum ist noch nicht festgelegt.

Indian und "No Regrets" weisen noch darauf hin, dass das Tattoo-Design nach Ermessen des Künstlers in Absprache mit dem Gewinner fertiggestellt wird. Der ausgewählte Künstler hat aber auch das Recht, das Tattoo abzulehnen, wenn es nicht realisierbar ist. Wenn keine Einigung mit dem gewählten Künstler über das gewünschte Tattoo-Design erzielt werden kann, kann auch ein anderer Künstler aus der Teilnehmerliste gewählt werden. Der Gewinn ist natürlich nicht übertragbar und muss vom Gewinner eingelöst werden.

Fazit

Jeder, der eine 2021er-Indian beim Händler Probe fährt, hat die Chance zu gewinnen. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass jeder, der aktuell eine Indian Probe fahren möchte, an dem Gewinnspiel teilnehmen muss. Liebe Nicht-Tattoo-Willige, die ihr eine neuen Indian testet möchtet, macht das ohne Angst vor Stichen.