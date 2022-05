Petrolettes Festival 2022 Motorrad-Festival für Frauen wieder am Start

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause kehrt das Petrolettes-Festival wieder zurück. Vom 8. bis 10. Juli gastiert das Festival für motorradbegeisterte Frauen auf dem Schleizer Dreieck. Egal, welche Altersgruppe, welche Identität oder welcher Background – an diesem Wochenende geht es darum, "Frauen zu ermutigen und inspirieren", so die Petrolettes-Ankündigung. Das Petrolettes-Festival findet zum fünften Mal statt und ist das einzige Motorradfestival von Frauen für Frauen in ganz Europa.

Was wird geboten?

Neben dem Rennstrecken-Flair auf dem Schleizer Dreieck umfasst das Programm Achtelmeilenrennen, Ausstellerbereiche, Probefahrten und Vorträge über Minibike-Parcour sowie Ausfahrten bis hin zum Mode-Marktplatz, Selbstverteidigung und Moto-Yoga. Außerdem werden Workshops rund ums Schrauben, Offroad-Fahren, Motorradbalancing sowie Schotterfahren in Kooperation mit Harley-Davidson angeboten.

Familientag für Kinder und Männer

Für die Unterhaltung am Abend sorgen vier internationale Girlbands, Sideshows von Newcomerinnen und Künstlerinnen aus ganz Europa und eine Feuershow. Zum ersten Mal wird es am Samstag von 12 bis 18 Uhr einen Familientag geben, an dem Kinder und Männer willkommen sind.

Anfänge des Kult-Festivals

2016 fand das Petrolettes-Festival zum ersten Mal statt. Die Idee dazu stammt von Irene Kotnik, die 2015 in der Wüste Kalifornien beim "Babes Ride Out" zu Besuch war, einem Treffen von etwa 1.200 Bikerinnen. "Ich war von dem Geist dort tief beeindruckt. So etwas wollte ich nach Europa bringen", so Kotnik. Ein Jahr später fand im Juli in Berlin-Spandau das erste Petrolettes-Festival statt, das gleich zu einem vollen Erfolg wurde und sich seitdem zur jährlichen Kult-Veranstaltung unter Motorradfahrerinnen etabliert hat und durch Konsequenz besticht: Ganz egal ob Catering, Organisation, Soundtechnik oder Security – alle Positionen werden ausschließlich durch Frauen vertreten.

Preise fürs Petrolettes-Festival

Das Petrolettes Festivalticket kostet 130 Euro, der Tagespass für Samstag 80 Euro, der Zuschauerpass für Kinder und Männer 15 Euro.

Petrolettes Rälly

Am 4. und 5. Juni startet die 3. Petrolettes Rallye, besser bekannt als "Rälly". Ziel der diesjährigen Rälly ist das Motorradfahren für mehr Empowerment unter Frauen. 10 Prozent der Einnahmen kommen Projekten und Arbeit für Frauen aus aller Welt zu Gute, die Bildung sowie wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Mädchen unterstützen. Wer an der Rälly teilnehmen will, kann sich online in der Community anmelden als auch einen eigenen Rälly-Startort angeben. Bikerinnen aus 43 Ländern haben sich bereits dafür angemeldet, in über 200 Städten wird gestartet. Der Großteil fährt in Deutschland los.