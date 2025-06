Ferdinand Heinrich-Steige

Motorrad und Reisen ist für mich seit den ersten Fahrstunden eine selbstverständliche wie geniale Kombination. Wenn es dabei noch über Stock und Stein geht, umso besser. Als Unterwegs-Redakteur mit Faible für Reiseenduros darf ich mich sogar beruflich mit den Themen beschäftigen, die mich ohnehin umtreiben: Alu-Koffer vs. Softgepäck, Reisetipps für nah und fern, die besten Stollenreifen, kompakte Campingausrüstung, packende Reisefotografie und die Frage, was man alles in die Werkzeugrolle packt und was nicht. Als Host des MOTORRAD-Podcasts „Kurvendiskussion“ bin ich außerdem stolz, alle 14 Tage ein buntes Zusatzangebot auf der Tonspur zu produzieren.