Givi UT805

Praktischer Reisebegleiter mit kleiner Schwäche

Das Reisegepäck wird in einer wasserdichten Innentasche untergebracht, die Dokumente in einem zusätzlichen separaten Fach, während Werkzeuge und andere Kleinigkeiten in den (leider nicht wasserdichten) Außentaschen Platz finden.

Insgesamt erweist sich UT805 als praktischer Reisebegleiter mit einer kleinen Schwäche: Spätestens beim Abmontieren wünscht man sich zum praktischen Schultergurt neben den friemeligen Klapp- noch zusätzliche Klickverschlüsse. Weitere Inforrmationen gibt es auf der Hersteller-Website unter www.givi.de.

Positiv aufgefallen: rutschfest, wasserdicht, inkl. Schultergurt



Negativ aufgefallen: Verzurrsystem etwas umständlich



Volumen: 35 Liter



Preis: 198,99 Euro



MOTORRAD-Bewertung: 4 Sterne von möglichen 5