Gerd Stegmaier

Kannte als Kind zunächst nur ein Wort: Auto. Fuhr aber zunächst vor allem Fahrrad, mit 18 "Ente", was gefühlt dem Fahrrad recht nahe blieb. Später begeisterte er sich auch für motorisierte Zweiräder, fuhr allerdings als Vater zweier Kinder immer weniger. Nach einem Vordiplom in Physik schloss er schließlich ein Studium der Germanistik und Geschichte ab und konnte als langjähriger Ressortleiter Auto bei einem großen General-Interest-Portal viele mobile Träume bewegen. Beschäftigt sich schon berufsbedingter Anfeindungen wegen mit der Frage nach möglichst CO₂-neutraler Fortbewegung und Energieerzeugung, fährt dementsprechend wieder viel Rad, aber auch immer noch gern Auto - elektrisch aus Vernunftgründen, aber durchaus fasziniert, zum Genuss und aus Nostalgie jedoch immer mal wieder Verbrenner. Träumt vom handgeschalteten Elektroauto und flächendeckend nicht-fossiler Energieerzeugung. In seiner übergreifenden Funktion beschäftigt er sich auch mit Motorrädern, Wohnmobilen, Flugzeugen - und den Menschen in seinem Team.