Nach Herzenslust können dabei verschiedenste aktuelle Harley-Modelle in der herrlichen Frühlings-Landschaft Spaniens gefahren werden. Auf geführten Touren geht es vom Hotel in Málaga (fünf Übernachtungen) über traumhafte Strecken in die Sierra Andalusiens. Dafür sollten die Teilnehmer Kurvenstrecken und Spitzkehren sicher beherrschen, die Tour ist nur für geübte Fahrer geeignet.