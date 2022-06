MOTORRAD 125er-Kaufratgeber Sonderheft ab 21. Juni 2022 erhältlich

2020 entschieden sich in Deutschland exakt 77.823 Interessierte für das Führerschein-Upgrade. Viele Neulinge also, die meist wenig Erfahrung im Umgang mit motorisierten Zweirädern haben. Umso größer ist das Bedürfnis nach Antworten auf drängende Fragen: Welches Fahrzeug ist das richtige für mich? Wie viel Geld soll ich investieren? Tut’s was Gebrauchtes, oder soll es ein Neufahrzeug sein? Welche Bekleidung wird benötigt und passt zu meinem Style?

In diesem Kaufratgeber liefern wir alle Antworten. Mit einem umfangreichen Überblick über die besten Angebote bei den Neufahrzeugen. Mit handfesten Tipps bei der Suche nach dem passenden Gebrauchtbike oder -roller. Mit vielen Tests, die zeigen, wie viel Motorrad und Roller in der kleinen Klasse tatsächlich geboten wird. Erstaunlich, wie wenig es braucht, um richtig viel Spaß zu haben. Willkommen in der Welt der 125er! Und hier im Detail, welche Inhalte wir euch in unserem 125er-Spezial bieten:

Besser bremsen: CBS versus ABS. MOTORRAD-Coach Nico Streblow klärt auf, warum man beim 125er-Kauf auf die ABS-Bremse nicht verzichten sollte

