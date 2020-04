MOTORRAD Leserwahl 2020 Top 10 der Kategorie 125er-Bikes

Wie auch die Jahre zuvor hat eine KTM das Zepter in der Hand – die 125 Duke schnappt sich mit 20,5 Prozent der Leserstimmen und einem netten Vorsprung den ersten Platz. Auf Platz zwei schiebt sich die Honda Monkey 125 vor (11,9 %). Damit verdrängt die Monkey die im Vorjahr zweitplatzierte Aprilia RS 125/Replica auf den dritten Platz (11,2 %).

Zwei Yamahas verdrängen eine Honda

Verschiebungen, aber keine Neuzugänge gibt es auf den Rängen vier bis neun: die Yamaha YZF-R 125 macht den vierten Platz und verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Rang. Ihre Naked Bike-Schwester Yamaha MT-125 steigt von Rang sieben auf Rang fünf auf. Die Honda CB 125 R liegt auf Rang sechs und verliert damit zwei Plätze gegenüber dem Vorjahr. Dahinter folgen zwei siebte Plätze: Aprilia Tuono 125 und Fantic Caballero 125 Scrambler haben beide 4,6 Prozent der Leserstimmen bekommen, wobei die Aprilia 2019 noch auf Rang sechs und die Fantic auf Rang 8 lag.

Keine Veränderung gibt es für die Honda Super Cub C 125, die auch im Vorjahr den neunten Platz bei den 125ern machte. Die vollverkleidete Schwester der Erstplatzierten, die KTM RC 125, ist das Schlusslicht der Top 10. Damit drängt sie die im Vorjahr noch auf Rang zehn platzierte Kawasaki Ninja 125 aus diesem Ranking. Auch eine Suzuki ist in diesem Jahr nicht dabei. 2018 konnte sich zuletzt die GSX-R 125 auf Rang 9 platzieren.

Leserstimmen und Neuzulassungen

In der Tabelle bekommt ihr noch einmal die Übersicht über die Top 10-Platzierungen und die Leserzustimmung in Prozent. Außerdem führen wir euch in der letzten Spalte auf, welchen Rang die Modelle in der Neuzulassungsstatistik 2019 in Deutschland erreicht haben (soweit die Angaben vorhanden). "k. A." (keine Angaben) kann bedeuten, dass das Modell noch nicht oder erst kürzlich in den Verkauf rollte, oder es aber aus anderen Gründen nicht in die Top 20 der 125er-Neuzulassungen geschafft hat.