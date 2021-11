Polizei-Motorräder für Frankreich BMW liefert drei Behörden-Modelle

"Von einer BMW rausgezogen worden" – das könnte ab 2022 in Frankreich passieren, denn die Zweiradstaffeln von Zoll, Gendarmerie und der Nationalpolizei pilotieren ab nächstem Jahr BMW-Motorräder. Je nach Gebiet und Aufgabe werden die in Spandau zu Behördenfahrzeugen umgebauten F 750 GS, R 1250 GS und R 1250 RT eingesetzt. Genaue Stückzahlen gibt BMW zu diesem Deal nicht bekannt.

Unterschiedliche Gesichter

Die Fahrzeuge der Gendamerie sind überwiegend in Blau gehalten mit signal-gelben Flächen an der Front und silbernen Kontrasten. Sie würden uns meist auf dem Land oder der Autobahn begegnen. Die BMWs der Nationalpolizei sind in Silber gehalten mit signal-gelben Flächen und roten Applikationen. Wie die Lackierung der Zoll-BMWs aussieht ist nicht bekannt. Ebenso nicht, ob das Radarsystem der RT für den Abstandtempomaten zur Radarfalle ausgebaut wurde.

BMW und die Behörden

2020 vertrieb BMW über 2.400 für Behörden gebauten Motorräder. Sie werden entsprechend den nationalen oder regionalen Spezifikationen direkt im Werk umgerüstet. Seit 1970 gingen so über 160.000 Behörden-BMW in über 150 Länder. Und 2022 kehrt BMW nach einem Gastspiel der R 1200 RT im Jahr 2012 zurück nach Frankreich.

Fazit

Ab 2022 fährt die Polizei Frankreichs wieder auf BMW. Die Modellen F 750 GS, R 1250 GS und R1250 RT gehen als Behörden-Kräder direkt von Berlin auf Streife.