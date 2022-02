Ride Motion Salzsee-Renner Mit Dreizylinder-Sternmotor auf Rekordjagd

In Australien entsteht ein außergewöhnliches Rekord-Motorrad. Die Power liefert ein Dreizylinder – allerdings in Sternform.

Ride Motion ist ein Flugmotorenhersteller mit Sitz in Süd-Australien, der sich auf die Entwicklung und den Bau von Dreizylinder-Aggregaten spezialisiert hat. Die drei Zylinder des luftgekühlten Aggregats stehen aber nicht in Reihe, sondern in Sternform mit 120 Grad-Zylinderwinkel zueinander.

Diese Anordnung ist ideal für den Einbau in ein Flugzeug. Ride Motion bietet den Sternmotor aber auch als Stationärtriebwerk oder für militärische Zwecke an. Und weil die Jungs ihrem Triebwerk noch viel mehr zutrauen, bauen sie es immer wieder auch in andere Vehikel ein. In diversen Autos hat sich der Sternmotor bereits bewährt. Jetzt soll der Dreizylinder auch ein Motorrad befeuern. Und zwar ein Bike, das auf Salzseen auf Rekordjagd gehen soll. Als Partner hat sich Ride Motion in diesem Fall Kennedy Motorcycles ins Boot geholt.

Tiefflug-Objekt auf MV Agusta-Basis

Radial Motion/Kennedy Motorcycles Von der MV wurden nur einige Fahrwerksteile übernommen.

Als Spenderbike für das LFO-Projekt (steht für Low Flying Object – naheliegend für einen Flugmotorenhersteller) zog Kennedy Motorcycles eine MV Agusta Brutale heran. Von der bleiben allerdings nur die hinteren Rahmengussteile und die komplette Hinterradschwinge samt Felgen und Aufhängung sowie die Gabel und das Vorderrad erhalten. Den Bereich zwischen den Gussplatten und der Gabel füllt das Team mit einer neuen langgestreckten Gitterrohrkonstruktion auf. In der dockt der Dreizylinder-Motor mit seinem stehenden Zylinder an. Für die Kraftübertragung des getriebelosen Dreizylinders soll die MV-Agusta-Schaltbox angepasst werden.

Aber auch der Sternmotor wird für die geplante Rekordfahrt angepasst. in der Basis leistet der Dreizylinder aus zwei Liter Hubraum 120 PS. Im LFO-Projekt legt er auf 2,1 Liter zu und wird beim Drehzahllimit von 5.500 auf 10.000 Touren hochgedreht. So soll der Dreizylinder letztlich 240 PS abgeben.

Die extrem gestreckte Gesamtlinie hüllt eine aerodynamisch optimierte Verkleidung ein, während sich der Pilot über eine Tank-Sitzbank-Kombination aus Alu-Blech streckt. Beide Baugruppen befinden sich derzeit in der Entwicklung. Was die LFO wirklich drauf hat, soll sie im September 2022 bei der legendären Bonneville Speedweek beweisen.

Fazit

Ein australischer Flugmotorenhersteller baut rund um einen Dreizylinder-Sternmotor ein Speedbike für die Rekordjagd auf dem Salzsee in Bonneville. Ob die Kombination wirklich schnell ist, muss sie noch beweisen. Spektakulär ist sie auf jeden Fall.