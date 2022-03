Sportmotor aus China 800er-Vierzylinder in der Entwicklung

800 Kubik, Vierzylinder, 117 PS sind die Eckdaten der Viselike oder Jiajue 800. Beide klonen die Honda CB 650 R sehr genau und stehen in China schon auf den Rädern.

Jahrzehntelang setzten die chinesischen Zweiradhersteller auf kleinvolumige Ein- und Zweizylindermotoren, die oftmals Lizenzfertigungen alter japanischer Aggregate waren. Gefertigt wurde bei einem Hersteller, verbaut wurden die Motoren dann in zahllosen Modellen verschiedener Marken.

Wirkt wie ein Honda-Plagiat

Einer dieser Motorenfertiger ist Wuyi Weisenke Power Technology. Die entwickelten mit dem VSK800 einen modern wirkenden Reihenvierzylinder, der in diversen Mittelklassemodellen chinesischer Marken verwendet werden könnte. Patentbilder gaben erste Details preis. Selbst wenn Wuyi Weisenke Power Technology beteuert, den flüssigkeitsgekühlten Reihenvierzylinder komplett selbst entwickelt zu haben, lassen die Gehäuseformen und die Anordnungen der Nebenaggregate vermuten, dass die Chinesen den Vierzylinder aus der Honda CB 650 R vor dem geistigen Auge hatten oder gar eine Lizenz von Honda erwarben, was heute durchaus üblich ist. Die "800" in der Motorenbezeichnung lässt auf einen Hubraum von umd die 800 cm³ schließen. Der DOHC-Vierzylinder mit Kraftstoffeinspritzung wurde jüngst mit 117 PS angegeben. Und selbst das passende Motorrad ist seit März 2022 bekannt. Spoiler: Wieder stand eine Honda Pate.

Viselike 800 mit Honda-Vierer

Als Viselike 800 oder Jiajue 800 macht ein Naked Bike derzeit die Runde. Optisch wie technisch stand die Honda CB 650 R Pate, selbst wenn die China-Version mehr Hubraum und Leistung bietet. Es gibt bereits Bilder aus unsicherer Quelle, die belegen: das Motorrad steht und fährt bereits auf eigenen Rädern. Chassis und Fahrwerk sind eins zu eins Honda. Beim Design ist die Inspiration der CB 650 R klar zu erkennen, selbst wenn Viselike eigene Elemente kreiert.