Das sind die meistgeklickten Videos Die Top 10 MOTORRAD-Videos 2021

200 PS liegen zwischen dem schwächsten und stärksten Motorrad in den Top 10 der meistgeklickten MOTORRAD-Videos. Dazwischen tummeln sich eine rasende Legende, zwei Harleys, ein Motorrad, das es noch gar nicht zu kaufen gibt und ein Motorrad, das sich nur die wenigsten leisten können. René Correra und Jens Kratschmar kommentieren reich an Anekdoten die große Bandbreite an Motorrädern in den beliebtesten MOTORRAD-Videos 2021.

Fazit

Ende Dezember, Zeit zurückzublicken auf die zehn beliebtesten und meistgeklickten MOTORRAD-Videos.