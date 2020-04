Yamaha-Motorräder zum Ausmalen Gegen die Langeweile

In Zeiten des Corona-Virus und der dringenden Empfehlung, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen, kann einem schon einmal die Decke auf den Kopf fallen. Um dem wenigstens etwas entgegenzuwirken, bietet Yamaha ab sofort Bilder seiner aktuellen und auch klassischeren Modelle zum Download an, die nach den eigenen Wünschen ausgemalt werden können. Netter Nebeneffekt: Wer seine Yamaha schon immer einmal nach seinen eigenen Wünschen lackieren wollte, hat dank der Vorlagen nun die Möglichkeit, eigene Farbdesigns zu erstellen.

24 Vorlagen stehen zum Download bereit

Wer also schon immer einmal wissen wollte, wie die Yamaha YZF-R1 in gelb-roter Lackierung aussehen würde, aber nicht über die nötigen Zeichen- oder Photoshop-Skills verfügte, hat nun die Möglichkeit, in die Rolle des Designers zu schlüpfen. Zusätzlich stehen übrigens auch Bilder von Quads und Jet-Ski zum Download bereit. Insgesamt können so 24 verschiedene Malvorlagen heruntergeladen werden. Zu finden sind die Vorlagen im PDF-Format auf einer eigens dafür eingerichteten Yamaha-Website.

Folgende Bikes können als Malvorlage heruntergeladen werden:

Yamaha YZF-R1 (Modelljahre 1998 und 2020)

Yamaha Tracer 900 GT (Modelljahr 2020)

Yamaha Tracer 700 (Modelljahre 2019 und 2020)

Yamaha MT-09 (Modelljahr 2020)

Yamaha MT-10 (Modelljahr 2020)

Yamaha YZF-R6 (Modelljahre 2008 und 2020)

Yamaha RD 350 LC (Modelljahr 1980)

Yamaha MT-07 (Modelljahr 2020)

Yamaha FS1-E (Modelljahr 1973)

Yamaha YZ 450 F (Modelljahr 2020)

Yamaha FJR 1300 (Modelljahr 2020)

Yamaha YZF-M1 (Modelljahr 2020)

Yamaha Pata YZF-R1 World SBK (Modelljahr 2020)

Yamaha McAms YZF-R1 (Modelljahr 2020)

Yamaha PW50 (Modelljahr 2020)

Yamaha Ténéré 700 (Modelljahr 2019)

Fazit

Schöne Idee von Yamaha! Zwar ersetzt das Ausmalen von Bildern das Motorradfahren in keinster Weise – trotzdem könnte das Ausmalen von R1, Ténéré & Co. für Kurzweil sorgen. Auch Kinder werden mit Sicherheit ihre Freude an den Ausmalbildern haben.