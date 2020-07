Dorotheum versteigert Zweirad-Seltenheiten Klassiker von 1948 bis 1991

Vor allem jüngere Semester dürften nicht mit jedem der Hersteller, die in diesem Artikel erwähnt werden, etwas anzufangen wissen. Kenner und Klassikerliebhaber dürften dagegen jede Menge Freude mit den auf der Auktionsplattform Dorotheum angebotenen Zweirädern aus der RRR-Sammlung haben. RRR steht dabei für "Roller, Rollermobile, Raritäten". Entsprechend befinden sich auch einige Rollermobile und Dreiräder in der Sammlung. Für alle, die mit dem Begriff Rollermobil nichts anfangen können, hier eine kurze Erläuterung: Als Rollermobile oder Kabinenroller werden Kleinstwagen aus den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg bezeichnet, die als Alternative zu vollwertigen Personenkraftwagen angeboten wurden. Dabei basierten die Fahrzeuge zum Teil aus Bauteilen, die normalerweise bei Motorrädern und Rollern zum Einsatz kommen.

Zweiräder von Lambretta, Heinkel, Lohner & Co.

Da wir uns hier auf einem Portal befinden, welches sich primär mit Motorrädern und Rollern beschäftigt, liegt der Fokus dieses Artikels auf den Zweirädern, die auf Dorotheum versteigert werden. Auch einige Zweiräder mit einem Beiwagen haben es in die oben angehängte Bildergalerie geschafft. Das älteste Zweirad stammt dabei von 1948. Es handelt sich um eine Lambretta 125 M (Tipo A). Das jüngste Zweirad wurde dagegen im Jahr 1991 gebaut und dürfte den meisten Motorradenthusiasten bekannt sein: die Vespa Cosa 125. Ansonsten befinden sich jede Menge Zweiräder von heute kaum noch bekannten Herstellern wie Heinkel oder Lohner in der Sammlung. Auch durchaus gefragte Raritäten wie die Suzuki RV 125 (1976), die es hierzulande kaum noch gibt, sind auf dem Auktionportal zu finden.

Dorotheum. Die Suzuki RV 125 ist in Deutschland zu einer echten Rarität geworden.

Nicht alle Fahrzeuge befinden sich in einem guten Zustand. Bei einigen Fahrzeugen fehlen zudem die Papiere. Auch bereits restaurierte Fahrzeuge haben es in die RRR-Sammlung geschafft. Eine Online-Auftragserteilung ist mittlerweile nicht mehr möglich – trotzdem wollten wir euch die verschiedenen Klassiker, die man so nicht allzu oft zu Gesicht bekommt, auf keinen Fall vorenthalten. Auf Dorotheum ist zudem eine Käufer-Hotline hinterlegt, an die sich Interessenten zumindest im Moment noch wenden können (Stand: 10. Juli 2020). Die komplette RRR-Sammlung kann auf Dorotheum-Website abgerufen werden.

Fazit

Die auf Dorotheum angebotenen Zweirädern können gut und gern auch als Reise in die Vergangenheit angesehen werden. Die dort angebotenen Modelle sind nur noch ganz selten auf deutschen Straßen zu sehen und zum Teil echte Raritäten.