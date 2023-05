Ducati Scrambler Icon Leser-Experience 2023 Bewerben und 4 Wochen Scrambler Icon testen

Die Scrambler markiert das entspannte Ende der Ducati-Modellpalette. Features wie Kurven-ABS, Traktionskontrolle und 2 Fahrmodi bringt sie selbstverständlich mit. Du hast Interesse, 4 Wochen lang, vom 21.7. bis 19.8.2023 gratis eine von 6 brandneuen Ducati Scrambler Icon zu testen? Dann bewirb dich jetzt!

Hier geht's zum Bewerbungsformular

Mit etwas Glück wirst du eine/r von 6 MOTORRAD-Leserinnen und -Lesern, die eine brandneue Ducati Scrambler Icon kostenlos für einen vierwöchigen Test zur Verfügung gestellt bekommt. Und 200 Euro Benzingeld gibt es noch dazu!

Fahrzeugübergabe am 21. Juli in Neuburg

Los geht es am 21. Juli 2023 mit der Fahrzeugübergabe in Neuburg a. d. Donau in Bayern, also der Zentrale von Ducati Deutschland. Hier bekommen alle TeilnehmerInnen eine fundierte Einführung in die Bedienung und Technik der Ducati Scrambler. Die Rückgabe des Motorrads kann bis spätestens 19. August 2023 beim nächstgelegenen Ducati-Händler erfolgen.

Eckdaten im Überblick

Wann? 21.7. bis 19.8.2023

21.7. bis 19.8.2023 Was? 4 Wochen lang Ducati Scrambler Icon testen

4 Wochen lang Ducati Scrambler Icon testen Wer? Insgesamt 6 MOTORRAD-LeserInnnen

Insgesamt 6 MOTORRAD-LeserInnnen Bewerbungsschluss: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Hier gehts zum Bewerbungsformular

Über die Ducati Scrambler

"Mit der Scrambler-Reihe tat Ducati 2015 einen Glücksgriff: Der im Vergleich zum restlichen Modellprogramm gelassene und günstige Zweizylinder verkaufte sich bislang über 100.000 Mal", schrieb MOTORRAD Italien-Korrespondentin Eva Breutel, nachdem Ducati die modellgepflegte Scrambler im November auf der EICMA 2022 vorgestellt hatte. Sie kommt weiterhin mit dem luftgekühlten V2, mit 73 PS und desmodromischer Ventilsteuerung.

"Begleitet von wohligen V-Twin-Vibrationen blubbert man von Ampel zu Ampel, zappt lässig durch die Gänge der präzisen Sechsgangbox", beschreibt MOTORRAD-Redakteur Philipp Genikomsidis seine Testfahrt im Fahrmodus Road. "Im Fahrmodus Sport ziehen die Ponys deutlich spontaner an, während die Traktionskontrolle zurückhaltender das Lasso wirft. (...) Der temperamentvoll fauchende V-Twin verdeutlicht mit Nachdruck: 73 PS, gepaart mit 185 Kilo Leergewicht und einem anständigen, wenn auch nicht ausgesprochen feinfühligem arbeitenden Fahrwerk, sind im Winkelwerk absolute Spaßgaranten."

Motor: Luftgekühlter 90-Grad-V2, 803 cm³, 2 Ventile pro Zylinder, desmodromische Ventilsteuerung

Leistung: 54 kW (73 PS) bei 8.250/min,

Drehmoment: 65 Nm bei 7.000/min

Sitzhöhe: 798 mm

Gewicht vollgetankt: 185 kg

Hier geht's zum Bewerbungsformular